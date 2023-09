“Don’t You (Forget About Me)” è un brano dei Simple Minds uscito nel 1985. È stata scritta e composta dal produttore Keith Forsey e dal chitarrista Steve Schiff. Forsey e Schiff. La canzone è stata ispirata e utilizzata nel film di John Hughes del 1985 The Breakfast Club. “Don’t You (Forget About Me)” raggiunse il numero 1 negli Stati Uniti e in Canada e divenne il più grande successo americano della band.

Originariamente, i Simple Minds sono stati dubbiosi in merito al registrare la canzone, poiché sentivano di dover incidere solo il loro materiale. Il manager della band, Bruce Findlay, credeva che la canzone avrebbe avuto successo negli Stati Uniti. Organizzò una proiezione privata del film “The Breakfast Club” per la band nel tentativo di far cambiare loro idea, ma rifiutarono comunque. Solo successivamente, col tempo, cambiarono idea. Per loro fortuna.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere traduzione e testo del pezzo.

Don’t You (Forget About Me), Significato, Ascolta la canzone

“Don’t You (Forget About Me)” è una canzone sulla paura di essere dimenticati e sul bisogno di essere ricordati. Si parla di una persona che si rivolge a qualcun altro, chiedendogli di non dimenticarlo. È una richiesta di riconoscimento, un desiderio di essere visti e ascoltati.

Il ritornello della canzone ricorda a tutti di non dimenticare coloro che potrebbero essere nell’ombra, trascurati. È un invito a prestare attenzione alle persone che ci circondano, ad essere presenti e consapevoli.

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale, a seguire il pezzo in streaming.

Simple Minds, Don’t You (Forget About Me), Testo della canzone

Hey, hey, hey, hey

Ooh, woah

Won’t you come see about me?

I’ll be alone, dancing, you know it, baby

Tell me your troubles and doubts

Giving everything inside and out and

Love’s strange, so real in the dark

Think of the tender things that we were working on

Slow change may pull us apart

When the light gets into your heart, baby

Don’t you, forget about me

Don’t, don’t, don’t, don’t

Don’t you, forget about me

Will you stand above me?

Look my way, never love me

Rain keeps falling, rain keeps falling

Down, down, down

Will you recognize me?

Call my name or walk on by

Rain keeps falling, rain keeps falling

Down, down, down, down

Hey, hey, hey, hey

Ooh, woah

Don’t you try and pretend

It’s my feeling we’ll win in the end

I won’t harm you or touch your defenses

Vanity and security, ah

Don’t you forget about me

I’ll be alone, dancing, you know it, baby

Going to take you apart

I’ll put us back together at heart, baby

Don’t you, forget about me

Don’t, don’t, don’t, don’t

Don’t you, forget about me

As you walk on by

Will you call my name?

As you walk on by

Will you call my name?

When you walk away

Or will you walk away?

Will you walk on by?

Come on, call my name

Will you call my name?

I say

La, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la

When you walk on by

And you call my name

When you walk on by

Simple Minds, Don’t You (Forget About Me), Traduzione della canzone

Hey, hey hey hey

Ooh, woah

Non verrai a vedermi?

Sarò da solo, ballerò, lo sai, tesoro

Raccontami i tuoi problemi e i tuoi dubbi

Dando tutto dentro e fuori e

L’amore è strano, così reale nell’oscurità

Pensa alle cose tenere su cui stavamo lavorando

Un cambiamento lento potrebbe separarci

Quando la luce entra nel tuo cuore, tesoro

Non dimenticarti di me

No, no, no, no

Non dimenticarti di me

Resterai sopra di me?

Guarda dalla mia parte, non amarmi mai

La pioggia continua a cadere, la pioggia continua a cadere

Giù, giù, giù

Mi riconoscerai?

Chiama il mio nome o passa oltre

La pioggia continua a cadere, la pioggia continua a cadere

Giù, giù, giù, giù

Hey, hey hey hey

Ooh, woah

Non provare a fingere

Ho la sensazione che alla fine vinceremo

Non ti farò del male né toccherò le tue difese

Vanità e sicurezza, ah

Non dimenticarti di me

Sarò da solo, ballerò, lo sai, tesoro

Ti farò a pezzi

Ci rimetterò insieme nel profondo, tesoro

Non dimenticarti di me

No, no, no, no

Non dimenticarti di me

Mentre passi oltre

Chiamerai il mio nome?

Mentre passi oltre

Chiamerai il mio nome?

Quando te ne vai

O te ne andrai?

Passerai oltre?

Avanti, chiama il mio nome

Chiamerai il mio nome?

dico

La, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Quando passi oltre

E chiami il mio nome

Quando passi oltre