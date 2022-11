Don’t stop believin’ è un brano dei Journey, pubblicato nell’ottobre 1981 come secondo singolo dal settimo album in studio del gruppo, Escape (1981). “Don’t Stop Believin ‘” condivide i crediti di autori con il cantante della band Steve Perry, il chitarrista Neal Schon e il tastierista Jonathan Cain. Un inno rock mid-tempo, “Don’t Stop Believin ‘” è memorabile per il suo caratteristico riff di tastiera di apertura. “Don’t Stop Believin ‘” è la canzone simbolo del gruppo rock americano. Decenni dopo la sua uscita, è diventato il brano digitale più venduto del ventesimo secolo, con oltre sette milioni di download. Qui sotto potete leggere testo, traduzione, significato e vedere il video ufficiale del brano.

Don’t stop believin’, Ascolta la canzone, significato e video

All’alba degli anni ’80, i Journey stavano diventando uno dei gruppi rock di maggior successo dell’epoca. La band ha aggiunto Cain alle tastiere prima di entrare in studio per registrare Escape. Cain aveva mantenuto il titolo della canzone dall’incoraggiamento che suo padre gli aveva dato come musicista in difficoltà che viveva sul Sunset Boulevard di Los Angeles.

Cliccando qui potete ascoltare il brano dei Journey.

Journey, Don’t stop believin’, Testo canzone

Just a small town girl

Livin’ in a lonely world

She took the midnight train going anywhere

Just a city boy

Born and raised in South Detroit

He took the midnight train going anywhere

A singer in a smokey room

A smell of wine and cheap perfume

For a smile they can share the night

It goes on and on and on and on

Strangers waitin’

Up and down the boulevard

Their shadows searchin’ in the night

Streetlights, people

Livin’ just to find emotion

Hidin’, somewhere in the night

Workin’ hard to get my fill

Everybody wants a thrill

Payin’ anything to roll the dice

Just one more time

Some’ll win, some will lose

Some are born to sing the blues

Whoa, the movie never ends

It goes on and on and on and on

Strangers waitin’

Up and down the boulevard

Their shadows searchin’ in the night

Streetlights, people

Livin’ just to find emotion

Hidin’, somewhere in the night

Don’t stop believin’

Hold on to that feelin’

Streetlights, people

Don’t stop believin’

Hold on

Streetlights, people

Don’t stop believin’

Hold on to that feelin’

Streetlights, people

Journey, Don’t stop believin’, Traduzione canzone

Solo una ragazza di provincia

Vivendo in un mondo solitario

Ha preso il treno di mezzanotte per andare ovunque

Solo un ragazzo di città

Nato e cresciuto a South Detroit

Ha preso il treno di mezzanotte per andare ovunque

Un cantante in una stanza piena di fumo

Un odore di vino e profumo scadente

Per un sorriso possono condividere la notte

Va avanti e avanti e avanti e avanti

Sconosciuti in attesa

Su e giù per il viale

Le loro ombre cercano nella notte

Lampioni, gente

Vivere solo per trovare emozioni

Nascosto, da qualche parte nella notte

Lavorando sodo per riempirmi

Tutti vogliono un brivido

Pagando qualsiasi cosa per lanciare i dadi

Ancora una volta sola

Alcuni vinceranno, altri perderanno

Alcuni sono nati per cantare il blues

Wow, il film non finisce mai

Va avanti e avanti e avanti e avanti

Sconosciuti in attesa

Su e giù per il viale

Le loro ombre cercano nella notte

Lampioni, gente

Vivere solo per trovare emozioni

Nascosto, da qualche parte nella notte

Non smettere di credere

Aggrappati a quella sensazione

Lampioni, gente

Non smettere di credere

Aspettare

Lampioni, gente

Non smettere di credere

Aggrappati a quella sensazione

Lampioni, gente