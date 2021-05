E’ uscito “Don’t Panic” che contiene 7 freestyle nei quali Tedua dimostra di essere ancora il punto di riferimento e il massimo esponente della drill italiana.

Nella produzione musicale di Tedua, il risultato di questo incontro è dato da testi riconoscibili per l’originalità della scrittura e il flow sincopato con incastri di rime peculiari. Grazie ai suoi album “Orange County”, disco di platino, e “Mowgli”, doppio disco di platino, la drill è diventato un vero e proprio fenomeno della scena rap italiana e si è imposta anche al pubblico.

Ad accompagnare il progetto, un video dei sette freestyle, ideati sotto la direzione artistica di Tedua (che potete vedere cliccando qui) e che rappresentano il viaggio dell’artista verso le porte dell’Inferno, collegato alle tematiche affrontate nell’ultimo lavoro discografico “Vita Vera Mixtape – Aspettando la Divina Commedia”.

Le prime tracce sono ambientate in una città distrutta, circondata dalle fiamme e da un cielo purpureo che, nei video seguenti, sprofonda nell’oscurità e nella calma apparente della notte e di un museo tanto maestoso quanto vuoto, simbolo di una società fatta solo di apparenze. In un crescendo di intensità, gli ultimi due freestyle vedono Tedua all’entrata dell’Inferno, rappresentato come un luna park in disuso, e all’interno della Selva Oscura decantata da Dante, circondato dalle mitologiche fiere.

Qui sotto i testi dei mixtape, titolo per titolo, e lo streaming:

Inferno, Testo

[Strofa 1]

È la Divina Commedia, Ital drill, Vita Vera

Non c’è divisa che tenga, ferma la scena, siamo la scelta

Il meglio in ascesa, è 2-20, frena, non mi vedi, temi Tedua

Neri vetri per la selva

Wesh, muovi quel culo alla svelta

Trap dalla riva, Caronte traghetta

Ogni mia rima ti fa un buco in testa

Nomi in agenda, la prego scenda (Ehi)

Posti di blocco, ma agente mi creda

Io sono un angelo caduto a terra

Non mi capacito della faccenda

Coi miei ragazzi è la pace o la guerra

Rossi i miei occhi semaforo, luci

Lucifero, quanti gironi che mancano?

Fuoco al fiammifero se accendo un sigaro

Fumo, è da Cuba che arrivano

Dico alla Digos, la CIA: “Ho solo smarrito la via”

Non hanno capito, il mio spirito è vivo

DanTedua all’Inferno verso il Paradiso (Paradiso)

[Strofa 2]

Via dal limbo su una Lambo, con Virgilio gliela passo

Chiamo il tipo qui in un lampo, ascensore con la password

Ho già parlato con il proprietario, avvisa centauro, c’è Mario (Ho già parlato)

Oh mio Dio, hai visto il divario che c’è tra loro e il mio disco dell’anno?

Niente finti nel game, frè, stop playin’, no, non sei un gang member

Uno che vende, ma che le prende, tu-tu parli più di un call center

Breakfast, rappers, li mangio vivi col chili peppers

Sono il più chill, ma alle volte dipende

Ho il mio lato nelle tenebre

A-A-Alle porte dell’inferno fiscale

Temo la morte, ma devo rischiare

Solo chi è vero all’interno rimane

Va al cimitero ogni degno rivale

Buste su buste, partite chiuse con la puntatrice

Ricetrasmittente che emette il segnale

Porto valigie con rime dannate

Badman, Testo

[Strofa]

Bad man, Batman, Balmain, guarda

Upgrade nel game, no pain, non basta

Va-Va-Vai tra’, che un fra’ non fa mai un fax, ma parla in faccia

G-G-Giacca gialla, baseball Dallas, PayPal paga

Day bro in strada, rappo, report

Dietro al retro esco, vesto Prada

Leggo Dante, pago le cene con del contante

Roccia, il tuo sogno era fare il cantante

Wrappa il Mercedes di viola cangiante

Aggiungi un posto alla tavola, del Nero d’Avola

Dentro un container che naviga lungo la Manica

Buste rinchiuse nei vasi in ceramica

[Outro]

Dietro le guardie, al polso l’Antartide (Antardide)

Ma quale Atlanta, non sei sull’atlante, no, come Atlantide (Atlantide)

Tedua, passano gli anni, lasciano danni addosso

E come non darti torto, frè, sai che lo faccio per la fam (Per la fam)

Paris, Testo

[Strofa]

Il mio best homie non si tiene perché beve, falla breve

Con i miei fuori siamo assieme, sempre sopra al marciapiede

Scarpe nuove, nuove auto, nuove leve

Io non do confidenze, per quello non si chiede

Sfrecciano la notte sotto note di Ital drill i ragazzi della street

Occhiali con lenti a raggi X, vedi vertici dai vetri della suite

Nell’albergo lusso di Paris, con modelle fashion week

Wesh, fermati, cercami un whiskey, sparisci da qui

Nella mia bio Tedua di’ addio al passato

Sono io il CEO per la via, invio quel messaggio

In ogni pezzo che faccio, prego un fratello condannato nel braccio

Preso da un Cerbero: droga, sesso e denaro che sperpero

Wesh, la prova del cuoco, la coca nel fuoco, ma non la tocco

Fuori di casa ai diciotto, corri più forte se piove a dirotto, ah

Villa sul lago di Como, lei mentre balla mi parla col corpo

Ma cerco solo Beatrice, no bitch arriviste attorno (No)

Urla, Testo

[Strofa]

Senti le urla, ti caccia di casa

Tua mamma che grida e ti lancia la roba (Ehi)

Il tempo clessidra e tu l’hai ribaltata

Perché la vita, fratello, è una sola (Una)

Mayday, prova, a smettere di essere in coma

E mettere lettere in prosa (Uh)

Scendo alle tenebre, vienimi a prendere

Sono di nuovo alla porta

Tanto ho l’intelligence pronta

A togliere dalla maniglia l’impronta

La mia famiglia mi scorta

Tutti per uno e nessuno che imbroglia

Guardo come cambiano mode e colori

Le case fatte con i mattoni

Non sto su un autobus, sì, ho fatto i soldi

Però ricordo le vecchie emozioni (Ancora)

Poggiato sul vetro mentre guardo fuori

Isolato dal resto con delle canzoni

Cercando il biglietto, il pretesto giusto, fuggo dai controllori (Via)

La luce che ho dentro ha acceso i riflettori

Nell’atrio del cielo ti ho atteso dei giorni (Ehi)

Verrò al cimitero a portarti dei fiori

[Ritornello]

La mia strada lo riconosce (Lo riconosce)

Che ti inventi tutte le storie (Tutte le storie)

In più parli solo di cose viste alla televisione

Scendi prendi un caricatore, i soldi nella ventiquattrore

JP Morgan, crolla un’azione (Azione)

Vaz e Tedua per la nazione

C’è chi imbroglia le altre persone

Parla e dopo cambia versione (Versione)

Non mi importa della questione

Wild Bandana, indaga il questore

Gironi, Testo

[Strofa]

Benvenuto all’inferno, sono detenuto all’interno (Eh)

Dentro al buio in eterno, ah

O-Okay, lo sento, tendo

La mano ad un mio fratello se si è perso

Percos gli ha spappolato il cervello

Questo coltello è tagliente, dal niente si affila, infila

Un colpo fendente per sempre ti mira

Bagno di sangue, la vittima è in emorragia

Dante espia tutti i peccati, ma tu fai la spia (Tu fai la spia)

Entrano, pestano e ti calpestano come hanno fatto alla Diaz

Quando entro dentro, don’t panic

No jojo, please, stop playin’ (Stop playin’)

Per la zona volti coperti e mi copro con il North Face

V-Verde, rossa, gialla o la lilla

Nella metro taggo, metto una firma (Metto una firma)

Drilliguria la mia famiglia

Non sono giri, ma sono gironi

La strada mi guarda con gli occhi di fuori (Tedua)

Amici confusi, fusi, chiusi tutti in delle prigioni (Pow)

E la gabbia mentale, si sa, non va al di là degli orizzonti (No, mai)

Certi pivelli che spaccano, ma dopo sbagliano il modo di porsi

Mowgli, corri, porta via il culo dai riflettori (Via)

Se ti rapporti lontano dai soliti posti, cresci e rafforzi

Quello che senti quando ti esponi

Cogli l’attimo fuggente, qui non te ne accorgi

Fuori il mondo non sente se tu non lo ascolti

(Tedua, Tedua, Tedua)

Lo-fi Drill, Testo

[Intro]

I’m slowly but surely fading away to nothing

My twisted existence is surely something

That I can’t escape

So please just turn away, I’d hate to harm you

[Strofa]

E così parli di strada proprio adesso che ti ho visto

Fare quella marchettata per avere nel tuo disco

Gente che non sa niente, prende e spende i soldi a caso

E ti compri una collana come se fossi obbligato (Ah)

Tedua, leva la tua arroganza

Mi alzo dal letto, il cielo in una stanza

Scelgo un motivo, lo scrivo (Scrivo)

Perché qui il resto ha già perso importanza (Eh)

Chi mi ama richiama e non fa paranoie (No)

Tengo sulla spalla il mio zaino di storie

La musica a palla, fra’, e parla più forte

O vieni sotto casa e minaccia di morte (Pow)

Faccia a faccia per fare a botte

Passo in piazza, è già mezzanotte

Ti rincara la stessa dose (Eh)

Calma, il karma non salva Ryan da solo al fronte

Mamma, guarda quanta mia rabbia, tra poco esplode (Eh)

Ma è una medaglia data al valore (Ah)

Cinque ragazzi in un auto che sfrecciano

Dalle volanti, ma con i cavalli di Pegaso

Gomiti bassi per i colpi al fegato (Pow)

Certo, ci vuole fegato

Per esser vero, bro

Perché poi i sogni si avverino (Tedua)

Che non si offendano

I tuoi sono falsi, lo vedo da come si atteggiano (Lo vedo)

Io non comando a bacchetta, chi non mi rispetta che vada a fanculo

Non credo ti serva un piano di riserva, se cado, ritenta, mi rialzo sicuro

Il tuo attacco è una lancia che quando si lancia, si spezza sopra il mio scudo

La paro alla svelta, è la commedia dentro la selva, non la foresta del lupo

[Outro]

I’m slowly but surely fading away to nothing

My twisted existence is surely something

That I can’t escape

So please just turn away, I’d hate to harm you