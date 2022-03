Donda 2 è l’undicesimo album in studio di Kanye West ed è stato rilasciato come esclusiva sul servizio Stem Player dello stesso rapper. Non è possibile ascoltarlo altrove. Una scelta voluta a tutti i costi dall’artista, dopo il rilascio del primo capitolo dell’era “Donda”. E questa decisione, ha portato l’album ad essere escluso da un importante metro di valutazione sul successo legato a un particolare progetto…

Martedì, infatti, la rivista Billboard ha spiegato come Donda 2 recentemente pubblicato da Yeezy sarebbe “non idoneo” per le classifiche Billboard, citando il fatto che l’album sequel è stato pubblicato esclusivamente tramite il suo dispositivo Stem player e quindi “in violazione della politica sui bundle di merchandising delle classifiche di Billboard, ” che squalifica gli album che vengono forniti con il merchandising.

Se per molti questo potrebbe essere visto come un problema per certificare il riscontro di un disco, per Kanye West, invece, è un motivo di gioia ed entusiasmo. Lui stesso, via social, ha espresso felicità assoluta in seguito a questa notizia:

“Grande vittoria per il ragazzo. Non possiamo più essere contati o giudicati. Abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Realizziamo i miei sistemi. Abbiamo stabilito il nostro valore e il prezzo di ieri non è il prezzo di oggi baaaaabeeeee!!!!!”

In passato, via Instagram, aveva condiviso un pensiero -poi cancellato- nel quale voleva sottolineare l’impegno di fissare il prezzo per la propria arte:

Dopo 10 album… dopo aver avuto meno di 10 contratti. Ho rifiutato un contratto Apple da cento milioni di dollari. Nessuno può pagarmi per poi essere mancato di rispetto. Abbiamo fissato il nostro prezzo per la nostra arte. Le aziende tecnologiche hanno reso la musica praticamente gratuita, quindi se non fai merchandising sneakers e tour non mangi. Jay Z ha creato Tidal e i media falsi lo hanno attaccato. Bene, nelle parole di mio fratello maggiore. Vieni e prendimi. Sono disposto a morire in piedi perché non vivo più in ginocchio. Dio, ti prego, proteggimi. Gestisco questa azienda al 100% non devo chiedere il permesso. Questo è il nostro stemplayer di seconda generazione. Abbiamo più cose su cui lavorare”

E vissero tutti felici e contenti.