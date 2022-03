Doja Cat si ritira dalla musica? In queste ore, la notizia dell’addio alle scene da parte della cantante sembrano farsi più strada, nonostante un’apparente smentita iniziale. Ma cosa è success? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

La scorsa settimana, Doja Cat ha fatto parlare di sé dopo aver dichiarato che avere una carriera musicale era un “incubo”.

“Ho chiuso e non me ne frega più niente, è finita, non vedo l’ora di scomparire e non ho più bisogno che voi crediate in me. Tutto è morto per me, la musica è morta, e sono una f0ttuta scema per aver sempre pensato di essere fatta per questo, questo è un f0ttuto incubo non seguitemi”

In un tweet successivo ha poi aggiunto:

“Questo schifo non fa per me, quindi ne sono fuori. Abbiate cura di voi”

La scorsa settimana, la cantante 26enne aveva cambiato il suo nome utente Twitter in “I quit” dopo essere stata criticata dal pubblico paraguaiano. I fan l’hanno accusata di aver trascurato di interagire con loro fuori dal suo hotel, a seguito di un’esibizione cancellata al festival di Asunciónico a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Si sarebbero quindi lamentati della poca attenzione ricevuta dalla cantante, nonostante l’attesa per lei, all’esterno dell’albergo dove alloggiava.

A quel punto ecco la reazione seccata di Doja Cat che vi abbiamo riportato poco fa.

Lunedì (28 marzo), i fan si sono sentiti poi sollevati quando Doja Cat si è scusata per i suoi commenti precedenti.

Tuttavia, il giorno dopo, la cantante ha confermato il suo precedente annuncio, rispondendo a un tweet della stazione radio della Florida MIX 105.1 che ipotizzava se stesse davvero abbandonando la musica.

“Sì, cazz0, l’ho fatto”, ha scritto Doja Cat.

La polemica è iniziata quando la cantante ha risposto ai tweet ora cancellati descrivendola come “nemica pubblica numero uno”, a cui la cantante ha risposto: “Non mi dispiace”.

Il giornalista paraguaiano-americano Roberto Rojas ha risposto al messaggio di Doja Cat, dicendo: “Doja, non vincerai questa lotta contro i paraguaiani”.

Il cantante ha risposto: “Sono andato avanti”

L’anno scorso, Doja Cat aveva già rivelato di non essere contenta del modo in cui l’industria musicale l’ha fatta sentire.

Durante un Instagram Live tramite The Neighborhood Talk, la cantante ha detto che si sentiva come se avesse fatto cose che in realtà non voleva fare.

Da qui l’apparente decisione finale di chiudere con la musica.