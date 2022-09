Disco Inferno è un celebre brano dance, originariamente registrato nel 1976 dai The Trammps per l’album omonimo. In seguito la canzone fu registrata nuovamente da Cyndi Lauper per la colonna sonora del film “A Night at the Roxbury” e da Tina Turner per la colonna sonora del film Tina – “What’s Love Got to Do with It”. La canzone fu originariamente registrata dai The Trammps nel 1976 e pubblicata come disco singolo. Il brano, caratterizzato dalla notevole durata (quasi 11 minuti), raggiunse la vetta della classifica dei singoli da discoteca, ma generalmente non fu un successo così importante. Tutto cambiò, però, nel 1977, quando fu inserita nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera, diretto da John Badham e interpretato da John Travolta. A quel punto divenne il maggior successo dei The Trammps.

Disco inferno parla proprio del rapporto tra lo scatenarsi, l’infiammarsi e il fuoco vero e proprio che divampa. C’è il racconto delle persone che si scatenano, ballano, mentre c’è la metafora di questo palazzo che letteralmente prende fuoco.

To my surprise, one hundred stories high

People getting loose y’all, getting down on the roof

Folks are screaming, out of control

It was so entertaining when the boogie started to explode

I heard somebody say

disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down

(Burn baby burn) disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down

Satisfaction came in a chain reaction

(Burnin’)

I couldn’t get enough, so I had to self-destruct

The heat was on, rising to the top

Everybody going strong, and that is when my spark got hot

I heard somebody say

disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down y’all

(Burn baby burn) disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down

Up above my head

I hear music in the air

That makes me know

There’s a party somewhere

Satisfaction came in a chain reaction

(Burnin’)

I couldn’t get enough, so I had to self-destruct

The heat was on, rising to the top

Everybody going strong, and that is when my spark got hot

I heard somebody say

disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down

(Burn baby burn) disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down

burn that mother down

(Burn baby burn) disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down

when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

When my spark gets hot

when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

(Just can’t stop) when my spark gets hot

disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down

(Burn baby burn) disco inferno

(Burn baby burn) burn that mother down

(Burn baby burn)

(Burn baby burn) burn that mother down

(Burn baby burn) disco inferno

The Trammps, Disco inferno, Traduzione canzone

Con mia sorpresa, alto cento piani

La gente si scatena, scende sul tetto

La gente sta urlando, fuori controllo

È stato così divertente quando il boogie ha iniziato ad esplodere

Ho sentito qualcuno dire

discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

(Burn baby burn) discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

La soddisfazione è arrivata in una reazione a catena

(Bruciare’)

Non riuscivo a farne a meno, quindi ho dovuto autodistruggermi

Il caldo era acceso, salendo verso l’alto

Tutti vanno forte, ed è allora che la mia scintilla si è accesa

Ho sentito qualcuno dire

discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre, tutti voi

(Burn baby burn) discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

Sopra la mia testa

Sento musica nell’aria

Questo mi fa sapere

C’è una festa da qualche parte

La soddisfazione è arrivata in una reazione a catena

(Bruciare’)

Non riuscivo a farne a meno, quindi ho dovuto autodistruggermi

Il caldo era acceso, salendo verso l’alto

Tutti vanno forte, ed è allora che la mia scintilla si è accesa

Ho sentito qualcuno dire

discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

(Burn baby burn) discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

brucia quella madre

(Burn baby burn) discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

quando la mia scintilla si scalda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

quando la mia scintilla si scalda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

Quando la mia scintilla si scalda

quando la mia scintilla si scalda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

(Semplicemente non riesco a smettere) quando la mia scintilla diventa calda

discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

(Burn baby burn) discoteca inferno

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

(Brucia piccola brucia)

(Brucia baby, brucia) brucia quella madre

(Burn baby burn) discoteca inferno