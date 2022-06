Disco (I love it), Ditonellapiaga: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Disco (I love it)‘, il nuovo singolo di Ditonellapiaga (scoperta all’ultimo ‘Festival di Sanremo‘) in uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 giugno 2022 per Dischi Belli/BMG Italy.

Disco (I love it), Ditonellapiaga: significato

Scritta e composta da Margherita Carducci, Alessandro Casagni, Benjamin Ventura, la canzone è incentrata sulla voglia matta di mettere un disco, che sia per placare la nostalgia o per ballare fino a salutare il sole che nasce:

La fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea. E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di un disco dei tardi anni ‘70, le mani si perdono fra le ‘onde’ del vento, quel vento di novità che spettina i capelli e scompiglia i ricordi più malinconici tenuti ben nascosti in fondo al cuore.

Disco (I love it), Ditonellapiaga: video

Il video sarà disponibile nei prossimi giorni.

Disco (I love it), Ditonellapiaga: testo

Ecco il testo di ‘Disco (I love it)’: