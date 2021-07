Diplo è finito in una tempesta mediatica dopo essere stato citato in giudizio. Secondo l’accusa, avrebbe anche filmato atti sessuali senza il consenso della querelante.

Una donna lo avrebbe accusato di averla costretta ad un rapporto orale e di aver registrato l’incontro senza il suo consenso, secondo i documenti ottenuti da TMZ. Nella causa, afferma che lei e i suoi amici avrebbero partecipato all’afterparty di Diplo al The Wynn dopo uno dei suoi spettacoli a Las Vegas nel 2019. All’afterparty, si dice che Diplo abbia fornito alcol e marijuana al gruppo già ubriaco, e in seguito ha chiesto di essere accompagnato nella sua stanza privata in albergo. A quel punto la security di Diplo avrebbe iniziato ad allontanare le persone dalla festa. Ciò includeva uno degli amici della donna, che secondo quanto riferito sarebbe stato preso a pugni in faccia perché si rifiutava di andarsene senza di lei.

Nei documenti, la donna afferma che Diplo le avrebbe impedito di lasciare la stanza fino a quando non ha praticato sess0 orale con l’uomo. Il produttore avrebbe anche filmato l’atto senza il suo consenso, sostiene la causa. La donna ha intentato una causa per chiedere il risarcimento dei danni, secondo quanto riportato da TMZ.

L’avvocato di Diplo, Bryan Freedman, ha confutato le affermazioni avanzate nella causa, definendo la denuncia “completamente oltraggiosa:

“Questa denuncia è completamente oltraggiosa, del tutto falsa e tuttavia anche del tutto prevedibile, dato che ripete semplicemente la stessa identica affermazione già fatta dall’amica della querelante Shelly Auguste, persona che ha molestato il signor Pentz e la sua famiglia per più di un anno e ha già ripetutamente violato l’ordinanza restrittiva emessa nei suoi confronti. Abbiamo prove inconfutabili che si tratta di un reclamo completamente infondato e lo forniremo a un tribunale il più rapidamente possibile”

Freedman è noto per aver rappresentato Diplo in una causa di accusa sessuale del 2020 presentata da Shelly Auguste, che ha accusato il DJ di molestarla con revenge porn derivato da uno dei loro incontri sessuali, filmato senza la conoscenza o l’approvazione di Auguste. All’epoca, Freedman affermò che l’affermazione di Auguste faceva parte di una “campagna di molestie in corso” contro Diplo. Sia Diplo che Auguste hanno presentato istanza di ingiunzione l’uno contro l’altro.