Dimmi che c’è è il nuovo singolo di thasup feat. Tedua, uscito il 17 marzo 2023 in radio e download/streaming digitale.

Direttamente dalla luna, thasup attraversa l’atmosfera e arriva per la prima volta sulla terra nel video di “Dimmi che c’è”. Il senso di spaesamento di chi ha lasciato il proprio habitat naturale è accompagnato dalla curiosità di scoprire l’ignoto, di entrare a contatto con una realtà vista fino a quel momento da una prospettiva diversa. Anche se la sua bussola è rotta, in questo viaggio thasup non è da solo: nel nuovo singolo. l’artista multiplatino è accompagnato infatti da Tedua.

Runnin’ through my head

You feel me?

Runnin’ through my head

Ouh, mhm

Dimmi che c’è, cerco il motivo

Per cui sei sad, sai che non lo dirò

Giuro a nessuno mai, mai, mai, ma-mai

Io anche mi chiudo sai, ma dai, ormai

Dimmi che c’è, sei un po’ in bilico

Tra i perché, credi di esse’ il primo, oh-oh

Nah, nah, nah, nah, nein

Non sarai solo mai, sai che hai me

Eh, eh, giuro che starò qua anche

Se c’ho il cuore a metà, ah, seh

Non m’importa, ah, yeh

Fra’, di fare la star, uh, yeh (Ah-ah)

Perché so’ un tipo normale che vorrebbe parlare

Alla gente solo grazie alla musica

Okay (Okay), ora non posso stonare

Ci posso provare, ma ora non va, yeh (Yeh, yеh, yeh)

Chiedo se c’è da fumarе

Così non porto il tempo con “se”

“Avrei potuto” o “semmai”

Bungee jumping con le pare e lo stress (Ma tu dillo a me)

Dimmi che c’è, cerco il motivo

Per cui sei sad, sai che non lo dirò

Giuro a nessuno mai, mai, mai, ma-mai

Io anche mi chiudo sai, ma dai, ormai

Dimmi che c’è, sei un po’ in bilico

Tra i perché, credi di esse’ il primo, oh-oh

Nah, nah, nah, nah, nein

Non sarai solo mai, sai che hai me

Un filosofo un po’ tossico

Arrossirò il giorno che mi dirai: “No”

Contro ogni fottuto pronostico

Non posso più far finta di star bene come un comico

Il tuo tipo ideale sarà certamente il prossimo

No, corrono a piedi i desideri

Trovano sempre dei problemi

Andando sopra ai grattacieli di New York

Perché mi cambi gli emisferi

E vedi i lampi ancora accesi

Dentro al cielo dei pensieri

Ma lo smog offusca l’alba

L’ansia mi bussa alla mia porta

Tu stai lì come una volta

La mia bussola è rotta e la mia rotta non è giusta

Il cervello adesso è stretto in un cranio che pulsa

Ma se ti fidi

Dimmi che c’è, cerco il motivo

Per cui sei sad, sai che non lo dirò

Giuro a nessuno mai, mai, mai, ma-mai

Io anche mi chiudo sai, ma dai, ormai

Dimmi che c’è, sei un po’ in bilico

Tra i perché, credi di esse’ il primo, oh-oh

Nah, nah, nah, nah, nein

Non sarai solo mai, sai che hai me

Oh-no-no-no-no-no-no

Oh-no-no-no-no-no-no, yeah

Oh-no-no-no-no-no-no

Sai che hai me

Oh-no-no-no-no-no-no, lo sai

Oh-no-no-no-no-no-no

Oh-no-no-no-no-no-no (Runnin’ through my head

You feel me? Runnin’ through my head)

Oh-oh-oh