Di cosa parla Dimenticarsi alle 7 di Elodie a Sanremo 2025: “L’ora esatta quando finisce tutto”

Elodie è in gara al Festival di Sanremo 2025 con “Dimenticarsi alle 7” con testo di Elodie Di Patrizi, Davide Petrella e Davide Simonetta, musiche di Davide Petrella e Davide Simonetta. La cantante, dopo aver presentato il pezzo nella serata inaugurale, torna anche mercoledì 12 febbraio con la seconda esibizione del pezzo. Di cosa parla lo ha spiegato direttamente lei a Radio Italia:

“È un brano d’amore…quante volte l’amore ci fa fare delle azioni folli e allo stesso tempo ci si rende conto che questa follia si spegne in un secondo. E poi è la prima volta che “metto becco” nella produzione, volevo unire la musica leggera italiana alla musica house, deep house e techno, ho cercato di fondere più mondi”

Perché Dimenticarsi alle 7?

In molti si chiedono il perché della scelta di questo preciso orario ed è stata proprio Elodie a spiegare il motivo:

È il momento in cui dimentichi tutto, l’ora esatta quando finisce tutto

La missione per questo suo quarto Festival è chiaro: “Divertimento, serenità… voglio performare bene, risultare adulta”

Chi sono gli autori di Dimenticarsi alle 7 di Elodie?

Il testo della canzone è di Elodie Di Patrizi, Davide Petrella e Davide Simonetta, musiche di Davide Petrella e Davide Simonetta

Il significato di Dimenticarsi alle 7 di Elodie a Sanremo 2025

“Dimenticarsi alle 7” di Elodie a Sanremo 2025 è una canzone che esplora il dolore di una relazione che sta per finire, il tentativo di trattenere qualcuno che si sta allontanando e la difficoltà di accettare la separazione.

Il brano descrive una storia d’amore tormentata, in cui i protagonisti si ritrovano e si perdono continuamente, come se fossero intrappolati in un ciclo che si ripete (“Ancora ancora ancora, come due pazzi”). C’è un forte senso di nostalgia e smarrimento, con la consapevolezza che il legame si sta sgretolando, ma anche con la speranza che qualcosa possa ancora cambiare.

L’inciso “Dimenticarsi alle 7” rappresenta probabilmente il momento in cui i due si separano definitivamente, un orario preciso che diventa simbolo di un addio inevitabile. La frase si ripete più volte nel brano, enfatizzando l’idea di un ricordo doloroso che si cerca di lasciar andare, ma che torna sempre.

“Così di un giorno qualunque, mentre si parla di niente, lì seduti in un bar, può capitare a chiunque, mai a noi no.”

Qui emerge l’incredulità di fronte alla fine della relazione: ciò che sembrava eterno si dissolve in un momento qualunque, come se fosse una cosa banale, un evento che accade a tutti, ma che per i protagonisti sembrava impossibile.

Elodie racconta il dolore dell’addio con un misto di dolcezza e rassegnazione. Il brano trasmette quel senso di impotenza di fronte alla fine di un amore che si sarebbe voluto salvare, ma che alla fine sfugge via, proprio come l’orario simbolico delle 7: un momento preciso che diventa il punto in cui tutto cambia.