A sorpresa, nelle scorse ore, The Weeknd ha pubblicato un video musicale per “Die For You“, tratto dal suo album di successo del 2016 “Starboy”.

The Weeknd, Die for you, Significato canzone

In “Die For You” The Weeknd parla dei sentimenti contrastanti e del dolore che derivano dal lasciar andare qualcuno per cui prova ancora sentimenti intensi. Molti fan, ai tempi del rilasciano, ipotizzarono che la canzone sia stata scritta sull’allora ex fidanzata di Abel, la top model Bella Hadid. Secondo i rumors, i due avrebbero concluso la loro relazione poco prima dell’uscita ufficiale di Starboy a causa dei loro programmi di lavoro contrastanti. Inoltre, Abel ha ammesso con Zane Lowe in un’intervista che la canzone era finita solo una settimana prima dell’uscita dell’album, sollevando ulteriori sospetti sul fatto che avesse scritto la canzone su una recente separazione.

Die for you, Ascolta la canzone

Die for you, video ufficiale

La clip è uscita oggi (25 novembre) su YouTube ed è un evidente omaggio al film di fantascienza E.T. e Stranger Things, serie tv di Netflix. Nelle immagini, un giovane ragazzo che assomiglia a The Weeknd – vero nome Abel Tesfaye – si nasconde in un capanno da giardino, solo per essere trovato da uno degli abitanti della casa, una ragazza. Dopo che i due si sono collegati, si scopre che il ragazzo è un essere telecinetico in fuga dai funzionari del governo. In seguito scoprono la sua posizione, portando a un drammatico faccia a faccia. Il video è diretto da Christian Breslauer. Potete recuperarlo cliccando qui.

The Weeknd, Die for you, Testo canzone

I’m findin’ ways to articulate the feelin’ I’m goin’ through

I just can’t say I don’t love you (Yeah)

‘Cause I love you, yeah

It’s hard for me to communicate the thoughts that I hold

But tonight, I’m gon’ let you know

Let me tell the truth

Baby, let me tell the truth, yeah

You know what I’m thinkin’, see it in your eyes

You hate that you want me, hate it when you cry

You’re scared to be lonely, ‘specially in the night

I’m scared that I’ll miss you, happens every time

I don’t want this feelin’, I can’t afford love

I try to find a reason to pull us apart

It ain’t workin’ ‘cause you’re perfect

And I know that you’re worth it

I can’t walk away, oh

Even though we’re goin’ through it

And it makes you feel alone

Just know that I would die for you

Baby, I would die for you, yeah

The distance and the time between us

It’ll never change my mind ‘cause

Baby, I would die for you

Baby, I would die for you, yeah (Say)

I’m findin’ ways to manipulate the feelin’ you’re goin’ through

But, baby girl, I’m not blamin’ you

Just don’t blame me, too, yeah

‘Cause I can’t take this pain forever

And you won’t find no one that’s better

‘Cause I’m right for you, babe

I think I’m right for you, babe

You know what I’m thinkin’, see it in your eyes

You hate that you want me, hate it when you cry

It ain’t workin’ ‘cause you’re perfect

And I know that you’re worth it

I can’t walk away, oh

Even though we’re goin’ through it

And it makes you feel alone

Just know that I would die for you

Baby, I would die for you, yeah

The distance and the time between us

It’ll never change my mind ‘cause

Baby, I would die for you, uh

Baby, I would die for you, yeah

I would die for you, I would lie for you

Keep it real with you, I would kill for you, my baby

I’m just sayin’, yeah

I would die for you, I would lie for you

Keep it real with you, I would kill for you, my baby

Na-na-na, na-na-na, na-na-na

Even though we’re goin’ through it

And it makes you feel alone

Just know that I would die for you

Baby, I would die for you, yeah

The distance and the time between us

It’ll never change my mind ‘cause

Baby, I would die for you

Baby, I would die for you, yeah (Oh, babe)

(Die for you)

The Weeknd, Die for you, Traduzione canzone

Sto trovando modi per articolare la sensazione che sto attraversando

Non posso dire che non ti amo (Sì)

Perché ti amo, sì

È difficile per me comunicare i pensieri che ho in mano

Ma stasera, te lo farò sapere

Lasciami dire la verità

Piccola, lasciami dire la verità, sì

Sai cosa sto pensando, guardalo nei tuoi occhi

Odi il fatto che mi vuoi, odi quando piangi

Hai paura di essere sola, ‘specialmente di notte

Ho paura che mi mancherai, succede ogni volta

Non voglio questa sensazione, non posso permettermi l’amore

Cerco di trovare un motivo per separarci

Non funziona perché sei perfetto

E so che ne vali la pena

Non posso andarmene, oh

Anche se lo stiamo attraversando

E ti fa sentire solA

Sappi solo che morirei per te

Piccola, morirei per te, sì

La distanza e il tempo che ci separano

Non cambierà mai idea perché

Piccola, morirei per te

Piccola, morirei per te, sì (dire)

Sto trovando modi per manipolare la sensazione che stai attraversando

Ma, piccola, non ti sto incolpando

Non incolpare anche me, sì

Perché non posso sopportare questo dolore per sempre

E non troverai nessuno che sia migliore

Perché sono giusto per te, piccola

Penso di essere giusto per te, piccola

Sai cosa sto pensando, guardalo nei tuoi occhi

Odi il fatto che mi vuoi, odi quando piangi

Non funziona perché sei perfetto

E so che ne vali la pena

Non posso andarmene, oh

Anche se lo stiamo attraversando

E ti fa sentire solo

Sappi solo che morirei per te

Piccola, morirei per te, sì

La distanza e il tempo che ci separano

Non cambierà mai idea perché

Piccola, morirei per te, uh

Piccola, morirei per te, sì

Morirei per te, mentirei per te

Mantienilo reale con te, ucciderei per te, piccola mia

Sto solo dicendo, sì

Morirei per te, mentirei per te

Mantienilo reale con te, ucciderei per te, piccola mia

Na-na-na, na-na-na, na-na-na

Anche se lo stiamo attraversando

E ti fa sentire solo

Sappi solo che morirei per te

Piccola, morirei per te, sì

La distanza e il tempo che ci separano

Non cambierà mai idea perché

Piccola, morirei per te

Piccola, morirei per te, sì (oh, piccola)

(Morirei per te)