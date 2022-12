Did you know that there’s a tunnel under Ocean Boulevard? è il titolo del nuovo singolo di Lana Del Rey, uscito nelle scorse ore e primo pezzo che anticipa la pubblicazione del suo nuovo disco, in uscita il 10 marzo 2023. La traccia di accompagnamento al pianoforte campiona “Don’t Forget Me” di Harry Nilsson e mette la voce vellutata della cantante al centro della scena, mentre offre testi che fanno riferimento a musicisti degli anni ’70 (incluso il già citato Nilsson), luoghi in Nord America, solitudine e bassa autostima, con sfumature di desiderio assoluto.

Lana Del Rey, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Boulevard?, Testo canzone

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Boulevard?

Mosaic ceilings, painted tiles on the wall

I can’t help but feel somewhat like my body marred my soul

Handmade beauty sealed up by two man-made walls, and I’m like

When’s it gonna be my turn?

When’s it gonna be my turn?

Open me up, tell me you like it

Fuck me to death, love me until I love myself

There’s a tunnel under Ocean Boulevard

Therе’s a tunnel under Ocean Boulеvard

[Verse 2]

There’s a girl that sings “Hotel California”

Not because she loves the notes or sounds that sound like Florida

It’s because she’s in a world, preserved, only a few have found the door

It’s like Camarillo, only silver mirrors running down the corridor, oh, man

When’s it gonna be my turn?

Don’t forget me

When’s it gonna be my turn?

Open me up, tell me you like me

Fuck me to death, love me until I love myself

There’s a tunnel under Ocean Boulevard

Don’t forget me

There’s a tunnel under Ocean Boulevard

Harry Nilsson has a song, his voice breaks at 2:05

Somethin’ about the way he says “Don’t forget me” makes me feel like

I just wish I had a friend like him, someone to give me five

Leanin’ in my back, whisperin’ in my ear, “Come on, baby, you can thrive,” but I can’t

When’s it gonna be my turn?

Don’t forget me

When’s it gonna be my turn?

Open me up, tell me you like it

Fuck me to death, love me until I love myself

There’s a tunnel under Ocean Boulevard

Don’t forget me

Like the tunnel under Ocean Boulevard

Don’t forget me

Like the tunnel under Ocean Boulevard

Don’t forget me

Like the tunnel under Ocean Boulevard

Don’t forget me, don’t forget me

No, don’t, don’t forget me

Don’t you, don’t you forget me

Lana Del Rey, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Boulevard?, Traduzione canzone

Sapevi che c’è un tunnel sotto Ocean Boulevard?

Soffitti a mosaico, piastrelle dipinte sul muro

Non posso fare a meno di sentire un po’ come se il mio corpo avesse rovinato la mia anima

Bellezza fatta a mano sigillata da due muri artificiali, e io sono tipo

Quando sarà il mio turno?

Quando sarà il mio turno?

Aprimi, dimmi che ti piace

Sc0pami a morte, amami finché non amo me stesso

C’è un tunnel sotto Ocean Boulevard

C’è un tunnel sotto Ocean Boulevard

C’è una ragazza che canta “Hotel California”

Non perché ami le note o i suoni che ricordano la Florida

È perché lei è in un mondo, preservato, solo pochi hanno trovato la porta

È come Camarillo, solo specchi d’argento che corrono lungo il corridoio, oh, amico

Quando sarà il mio turno?

Non dimenticarmi

Quando sarà il mio turno?

Aprimi, dimmi che ti piaccio

Sc0pami a morte, amami finché non amo me stesso

C’è un tunnel sotto Ocean Boulevard

Non dimenticarmi

C’è un tunnel sotto Ocean Boulevard

Harry Nilsson ha una canzone, la sua voce si spezza alle 2:05

Qualcosa nel modo in cui dice “Non dimenticarmi” mi fa venire voglia

Vorrei solo avere un amico come lui, qualcuno che mi dia il cinque

Appoggiandosi alla mia schiena, sussurrandomi all’orecchio, “Dai, piccola, puoi prosperare”, ma non posso

Quando sarà il mio turno?

Non dimenticarmi

Quando sarà il mio turno?

Aprimi, dimmi che ti piace

Sc0pami a morte, amami finché non amo me stesso

C’è un tunnel sotto Ocean Boulevard

Non dimenticarmi

Come il tunnel sotto Ocean Boulevard

Non dimenticarmi

Come il tunnel sotto Ocean Boulevard

Non dimenticarmi

Come il tunnel sotto Ocean Boulevard

Non dimenticarmi, non dimenticarmi

No, non, non dimenticarmi

Non tu, non dimenticarmi