Torna LDA con un nuovo singolo, Castello di sabbia, disponibile da venerdì 8 settembre 2023. Così viene anticipato il brano, sottolineando le atmosfere che ci aspettano con l’ascolto dell’inedito:

Gli ultimi giorni d’estate sono quelli più malinconici, in cui assieme alle giornate si accorciano anche i momenti che ci separano dal ritorno alla vita di sempre e, soprattutto, dal ritorno a scuola. Come il mare si riprende i castelli di sabbia abbandonati sulla spiaggia, così i ricordi delle calde giornate estive iniziano a svanire e quegli amori, nati nella spensieratezza della più bella stagione dell’anno, hanno spesso i giorni contati. E allora non ci resta che continuare a sognare attraverso la musica e con le cuffiette nelle orecchie ballare verso un nuovo inizio

DI4RI 2, “Castello di sabbia” di LDA è la nuova sigla

Castello di sabbia sarà anche la sigla della seconda stagione di“DI4RI”, la serie Netflix disponibile da giovedì 14 settembre, in Italia.

Queste, invece, le parole di LDA nel parlare del suo nuovo singolo:

“Le sonorità moderne di ‘Castello di sabbia’ sono la colonna sonora perfetta per la fine dell’estate, ma anche per i nuovi inizi. Con l’inverno nel cuore chiedo di essere portato nel mio castello di sabbia, dove ho vissuto i momenti più felici. Risate e carezze, ma anche tante difficoltà, sono un mix perfetto per descrivere l’inizio di una nuova stagione”

L’ultimo brano rilasciato da LDA è stato “Granita“, pezzo pensato per l’estate 2023. Si tratta dell’unico estratto dalla riedizione del primo album in studio, Quello che fa bene.

“Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita”