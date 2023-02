Di sole e d’azzurro è uno dei brani più amati del repertorio di Giorgia ed è stato pubblicato nel 2001. Fu presentato per la prima volta sul palco dell’Ariston in gara al 61esimo Festival di Sanremo: data dai pronostici vincitrice di quella edizione, Giorgia si classificò, invece, seconda, alle spalle di Elisa, in gara con Luce (Tramonti a Nord Est). Di sole e d’azzurro è diventato da subito uno dei più richiesti: è stato, di fatto, il singolo di lancio per l’album Senza ali, uscito subito dopo il Festival. Usato in uno spot Barilla per il mercato francese, ha raggiunto la 31esima posizione nelle chart d’oltralpe, dove è rimasta per 16 settimane.

Giorgia, Di sole e d’azzurro: autori e significato canzone

Il testo è stato scritto da Adelmo Zucchero Fornaciari, mentre la musica è di Matteo Saggese e Mino Vergnaghi. Il brano è stato pubblicato da Universal Music Publishing Ricordi Srl., Zucchero & Fornaciari Music Srl.

Pezzo soul di grande articolatezza vocale, il pezzo si presenta come una carezza, come un gesto di vicinanza a qualcuno che si ama, con un testo che evoca la volontà di aiutare una persona cara in un momento di difficoltà, per far sì che torni a vedere il sole e l’azzurro dopo le nubi. Una canzone che esprime il desiderio di stare vicino, di supportare chi si ama, non per forza il proprio partner, nei momenti di maggiore difficoltà. (“Vorrei illuminarti l’anima/nel blu dei giorni tuoi più fragili, io ci sarò/come una musica/come (una) domenica di sole e d’azzurro“).

Di sole e d’azzurro: ascolta la canzone

Giorgia, Di sole e d’azzurro: testo canzone

Voglio parlare al tuo cuore

Leggera come la neve

Anche i silenzi, lo sai

Hanno parole Dopo la pioggia ed il gelo

Oltre le stelle ed il cielo

Vedo fiorire il buono di noi

Il sole, e l’azzurro sopra i nevai Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro Voglio parlare al tuo cuore

Come acqua fresca d’estate

Fare fiorire quel buono di noi

Anche se tu, tu non lo sai Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro Vorrei liberarti l’anima

Come vorrei

Nel blu dei giorni tuoi e fingere

Che ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro Voglio parlare al tuo cuore

Voglio vivere per te

Di sole e d’azzurro

Di sole e d’azzurro: video ufficiale

Non esiste, purtroppo, un video ufficiale di Di sole e d’azzurro. Si può però recuperare la sua performance a Sanremo 2001.