Dettaglio, Simba La Rue: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Dettaglio’, il nuovo singolo di Simba La Rue, ultimo estratto dall’album ‘Crimi’. Il video della canzone, in pochi giorni, è finito in tendenza nella sezione musica di Youtube.

Un altro affresco nudo e crudo di un artista che ha ottenuto il proprio riscatto grazie alla musica.

Clicca sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Dettaglio’:

Metà della mia faccia è contenta

L’altra metà, poto, sembra spenta

Per diciott’anni ho visto solo merda

La faccia di mia madre alla sentenza

Non ci credevo,

lei non ci credeva, colloqui in galera

L’affetto mancava, pensavo la sera,

pensavo di sera

Pensieri brutti, l’umore scendeva,

l’umore scendeva

Non c’è un cazzo di bello, o fai gli abusi,

o ti abusano in galera

(Amm”a fa ‘e tarantelle?)

Oh fra’, che cazzo ti prende?

Ti ricordi quando eravamo niente

Abbiamo obbiettivi precisi,

a differenza di tutta ‘sta gente

Wh-white coco, dosi per il cliente

Akha, poto, poli’, meglio non scendere

Ho visto più della metà degli amici in manette,

di che ti lamenti?

Ho visto la merda, tu in confronto niente

Parlano, fa niente, so chi in strada vale veramente

So chi in strada ha fatto i soldi veramente

Soldi facili non sono facili

se poi di facile è solo spenderli

Sono in strada non per farmi prendere

Sono in strada non per farmi prendere.

La facevo al dettaglio,

dietro alle sbarre da un giorno all’altro

Vedevo mamma dalle foto,

parlavo poco e pensavo tanto

In tribunale io non parlo, il giudice mi condanna

La miseria non mi manca,

mi manca casa e il profumo di mia mamma

La facevo al dettaglio,

dietro alle sbarre da un giorno all’altro

Vedevo mamma dalle foto,

parlavo poco e pensavo tanto

In tribunale io non parlo,

il giudice mi condanna

La miseria non mi manca,

mi manca casa e il profumo di mia mamma

La-la-latitante, ho fatto latitanza, abrahn, grazie

Rivo basta, compro borse di marca solo per mia mamma

Non smetterò mai di ringraziarla

Nonostante l’infanzia

ora veste di marca, niente più le manca

Sistemo mamma, nuo-nuova macchina, sistemo casa

In-in-inverno freddo,

casa fredda per le notti fredde

Ricoperte per un bagno caldo, riscalda le pentole

Questi rapper, giuro, mentono

Ho visto la merda io veramente

Ma sono anni che non mi lamento

Sono già vent’anni zitto in silenzio

La facevo al dettaglio,

dietro alle sbarre da un giorno all’altro

Vedevo mamma dalle foto,

parlavo poco e pensavo tanto

In tribunale io non parlo,

il giudice mi condanna

La miseria non mi manca,

mi manca casa e il profumo di mia mamma

La facevo al dettaglio,

dietro alle sbarre da un giorno all’altro

Vedevo mamma dalle foto,

parlavo poco e pensavo tanto

In tribunale io non parlo,

il giudice mi condanna

La miseria non mi manca,

mi manca casa e il profumo di mia mamma.