Destra Sinistra è un brano di Giorgio Gaber rilasciato nel 1994 inizialmente in una versione live nel disco “Io come persona” e poi incisa in studio qualche anno dopo, nel 2001, per l’album “La mia generazione ha perso”.

Giorgio Gaber, Destra sinistra, Significato canzone

Nella canzone, Giorgio Gaber prende di mira i luoghi comuni di chi si dichiara di destra o di sinistra -a livello politico- quando il più delle volte il vero significato è sconosciuto a chi si proclama di una fazione o dell’altra. Da qua la parodia di certe azioni, come fare il bagno nella vasca come simbolo di destra mentre fare la doccia sia di chi è nel partito di sinistra. “Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra” si chiede nel ritornello, fino all’esclamazione liberatoria finale:” Basta!”

Destra sinistra, Ascolta la canzone

Giorgio Gaber, Destra sinistra, Testo canzone

Tutti noi ce la prendiamo con la storia

Ma io dico che la colpa è nostra

È evidente che la gente è poco seria

Quando parla di sinistra o destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Fare il bagno nella vasca è di destra

Far la doccia invece è di sinistra

Un pacchetto di Marlboro è di destra

Di contrabbando è di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Una bella minestrina è di destra

Il minestrone è sempre di sinistra

Tutti i film che fanno oggi son di destra

Se annoiano son di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Le scarpette da ginnastica o da tennis

Hanno ancora un gusto un po’ di destra

Ma portarle tutte sporche e un po’ slacciate

È da scemi più che di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

I blue-jeans che sono un segno di sinistra

Con la giacca vanno verso destra

Il concerto nello stadio è di sinistra

I prezzi sono un po’ di destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

I collant son quasi sempre di sinistra

Il reggicalze è più che mai di destra

La pisciata in compagnia è di sinistra

Il cesso è sempre in fondo a destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

La piscina bella azzurra e trasparente

È evidente che sia un po’ di destra

Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare

Sono di merda più che sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

L’ideologia, l’ideologia

Malgrado tutto credo ancora che ci sia

È la passione, l’ossessione della tua diversità

Che al momento dove è andata non si sa

Dove non si sa, dove non si sa

Io direi che il culatello è di destra

La mortadella è di sinistra

Se la cioccolata svizzera è di destra

La Nutella è ancora di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Il pensiero liberale è di destra

Ora è buono anche per la sinistra

Non si sa se la fortuna sia di destra

La sfiga è sempre di sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Il saluto vigoroso a pugno chiuso

È un antico gesto di sinistra

Quello un po’ degli anni ’20, un po’ romano

È da stronzi oltre che di destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

L’ideologia, l’ideologia

Malgrado tutto credo ancora che ci sia

È il continuare ad affermare

Un pensiero e il suo perché

Con la scusa di un contrasto che non c’è

Se c’è chissà dov’è, se c’è chissà dov’è

Tutto il vecchio moralismo è di sinistra

La mancanza di morale è a destra

Anche il Papa ultimamente è un po’ a sinistra

È il demonio che ora è andato a destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

La risposta delle masse è di sinistra

Con un lieve cedimento a destra

Son sicuro che il bastardo è di sinistra

Il figlio di puttana è a destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Una donna emancipata è di sinistra

Riservata è già un po’ più di destra

Ma un figone resta sempre un’attrazione

Che va bene per sinistra e destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Tutti noi ce la prendiamo con la storia

Ma io dico che la colpa è nostra

È evidente che la gente è poco seria

Quando parla di sinistra o destra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra

Destra, sinistra

Destra, sinistra

Destra, sinistra

Destra, sinistra

Destra, sinistra

Basta!