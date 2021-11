Dernière danseè un brano di Indila, cantautrice francese nata nel 1984.

Dernière danse, significato canzone

Nel pezzo, Indila parla del dolore e della sofferenza che diventa quasi compagna e amica, con la quale concedersi questo ultimo ballo da cui prende titolo il brano (“Cammino da sola in metropolitana, Un ultimo ballo, Per dimenticare il mio immenso dolore, Voglio scappare, tutto per ricominciare, Oh mia dolce sofferenza”). Il dolore è immenso ma la sofferenza sa essere anche complice amara e intima.

Indila, Dernière danse, video ufficiale

Il singolo è stato pubblicato nel 2013, estratto dall’album Mini World. Il video ufficiale racconta la storia di una ragazza immigrata che deve affrontare quotidianamente il razzismo. Il registadella clip è Sylvain Bressolette. Potete recuperarlo cliccando qui.

Indila, Dernière danse, testo canzone

Oh ma douce souffrance

Pourquoi s’acharner? Tu recommences

Je ne suis qu’un être sans importance

Sans lui, je suis un peu paro

Je déambule seule dans le métro

Une dernière danse

Pour oublier ma peine immense

Je veux m’enfuir que tout recommence

Oh ma douce souffrance

Je remue le ciel, le jour, la nuit

Je danse avec le vent, la pluie

Un peu d’amour, un brin de miel

Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse

Et dans le bruit, je cours et j’ai peur

Est-ce mon tour? Vient la douleur

Dans tout Paris, je m’abandonne

Et je m’envole, vole, vole, vole, vole, vole, vole

Que d’espérance

Sur ce chemin en ton absence

J’ai beau trimer

Sans toi ma vie n’est qu’un décor qui brille, vide de sens

Je remue le ciel, le jour, la nuit

Je danse avec le vent, la pluie

Un peu d’amour, un brin de miel

Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse

Et dans le bruit, je cours et j’ai peur

Est-ce mon tour? Vient la douleur

Dans tout Paris, je m’abandonne

Et je m’envole, vole, vole, vole, vole, vole vole

Dans cette douce souffrance

Dont j’ai payé toutes les offenses

Écoute comme mon cœur est immense

Je suis une enfant du monde

Je remue le ciel, le jour, la nuit

Je danse avec le vent, la pluie

Un peu d’amour, un brin de miel

Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse

Et dans le bruit, je cours et j’ai peur

Est-ce mon tour? Vient la douleur

Dans tout Paris, je m’abandonne

Et je m’envole, vole, vole, vole, vole, vole vole

Indila, Dernière danse, traduzione canzone

Oh mia dolce sofferenza

Perché preoccuparsi? Stai ricominciando

Sono solo un essere senza importanza

Senza di lui, sono un po’ parrocchiale

Cammino da solo in metropolitana

Un ultimo ballo

Per dimenticare il mio immenso dolore

Voglio scappare, tutto per ricominciare

Oh mia dolce sofferenza

muovo il cielo, giorno, notte

Danzo con il vento, la pioggia

Un po’ d’amore, un rametto di miele

E io ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo

E nel rumore corro e ho paura

È il mio turno? arriva il dolore

In tutta Parigi, mi abbandono

E io volo, volo, volo, volo, volo, volo, volo

che speranza

Su questa strada in tua assenza

io lavoro duramente

Senza di te la mia vita è solo un ambiente che brilla, senza senso

muovo il cielo, giorno, notte

Danzo con il vento, la pioggia

Un po’ d’amore, un rametto di miele

E io ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo

E nel rumore corro e ho paura

È il mio turno? arriva il dolore

In tutta Parigi, mi abbandono

E io volo, volo, volo, volo, volo, volo, volo

In questa dolce sofferenza

Ho pagato per tutti i reati

Ascolta come il mio cuore è enorme

Sono un figlio del mondo

muovo il cielo, giorno, notte

Danzo con il vento, la pioggia

Un po’ d’amore, un rametto di miele

E io ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo

E nel rumore corro e ho paura

È il mio turno? arriva il dolore

In tutta Parigi, mi abbandono

E io volo, volo, volo, volo, volo, volo, volo

