I Depeche Mode si esibiranno stasera, 14 luglio 2023, allo Stadio San Siro a Milano con una nuova tappa del loro ‘Memento Mori world tour’. La prima tappa è stata il 23 marzo scorso ed è stato annunciato insieme all’uscita del loro ultimo disco di inediti, Memento Mori. Il disco è stato prodotto da James Ford e preceduto dal singolo “Ghosts Again”, uscito il 5 gennaio, e dal brano “My Cosmos Is Mine”. Si tratta del primo album in studio dei Depeche Mode ad essere registrato e pubblicato in duo, dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher il 26 maggio 2022.

Andy Fletcher è morto inaspettatamente, e in seguito si è scoperto che la causa della morte era dovuta a una dissezione aortica. Sebbene il lavoro di scrittura e demo sull’album sia iniziato prima della morte di Fletcher, Dave Gahan ha dichiarato in un’intervista con NME che Fletcher non ha registrato né ascoltato alcun materiale per il disco.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto allo Stadio San Siro a Milano e le informazioni sui biglietti.

Depeche Mode, la scaletta del concerto allo Stadio San Siro a Milano

Il concerto inizierà alle 21.

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Speak to Me

Home

Strangelove

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Depeche Mode, biglietti del concerto allo Stadio San Siro a Milano

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto dei Depeche Mode allo Stadio Meazza. Si parte dai 103.50 del Secondo Settore Numerato fino ai 115 del Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.