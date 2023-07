Sarà lo stadio Dall’Ara ad ospitate, stasera, 16 luglio 2023, la nuova tappa italiana dei Depeche Mode, impegnati nel tour negli stadi con il loro “Memento Mori world tour”. I live sono stati organizzati per promuovere il loro ultimo lavoro, Memento Mori, quindicesimo album in studio della band. È stato preceduto dal singolo “Ghosts Again” uscito il 9 febbraio scorso e dal brano “My Cosmos Is Mine”, nonché dal singolo “Wagging Tongue” pubblicato il 7 luglio. Si tratta del primo disco dei Depeche Mode ad essere registrato e pubblicato come duo, dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher il 26 maggio 2022. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e trovare tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Depeche Mode, Bologna, 16 luglio 2023, la scaletta del concerto

Questa è la scaletta del concerto dei Depeche Mode. Il live inizierà alle 21.

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Speak to Me

Home

Strangelove

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Depeche Mode, Bologna, 16 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono solo disponibili biglietti per la zona Prato al concerto dei Depeche Mode a Bologna. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo stadio Dall’Ara a Bologna in auto e con i mezzi

Ecco, a seguire, tutte le informazioni su come arrivare allo stadio Dall’Ara per il concerto dei Depeche Mode, in programma domenica 16 luglio 2023.

In treno: dalla Stazione Centrale di Bologna si deve prendere gli autobus navetta che congiungono la Stazione allo Stadio nei giorni di campionato, oppure le linee di autobus Atc 14, 21 e 37.

In auto: dall’uscita “Bologna/Casalecchio di Reno/Tangenziale/Aeroporto/Fiera” dell’Autostrada A14 proseguire in direzione Centro e immettersi in Viale Pietro Nenni. Proseguire fino in Via Giuseppe Saragat. Da qui seguire il percorso Viale Mohandas Karamchand Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Via Della Crocetta e infine Via Andrea Costa.