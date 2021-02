Deddy, Ancora in due è il nuovo inedito (Testo e Audio)

Ancora in due è il terzo inedito che Deddy, uno dei cantanti attualmente presenti ad Amici 20, ha presentato nel corso di questa fase iniziale del talent show di Maria De Filippi.

Prima di Ancora in due, il cantautore 19enne di Settimo Torinese, aveva presentato gli inediti Il cielo contromano e Parole a caso.

Anche per questo terzo singolo, Deddy ha lavorato con il produttore Michele Canova Iorfida.

Di seguito, trovate il testo di Ancora in due. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Deddy – Ancora in due: il testo

Sai che a volte mi sento un po’ fragile come il cartone

Poi riciclo anche i pezzi di cuore come lattine.

Sopra al vetro mi rivedo con degli occhi stanchi e con un pessimo umore

C’è tutto da ricucire.

Ma ancora io ti rido in faccia

Perché mi sento che sto troppo male e fingo

Ti chiamo con la vecchia scusa

Di quel cornetto che ti piace tanto e vengo

A dirti che va tutto bene

Che non mi sei mancata mai

Ma se vuoi

Ritorniamo ancora in due.

Sai che affronto il destino soltanto con testa o croce

Poi mi accorgo che se voglio decido ma non so come

Fare per smontare in lego solo i miei difetti e ricomporli veloce

In una storia felice.

Ma ancora io ti rido in faccia

Perché mi sento che sto troppo male e fingo

Ti chiamo con la vecchia scusa

Di quel cornetto che ti piace tanto e vengo

A dirti che va tutto bene

Che non mi sei mancata mai

Ma se vuoi

Ritorniamo ancora in due.

Dimmi che vorrai passare su ogni sbaglio

Se mi guardi in faccia vedi solo inferno

Giuro che i ricordi si me li conservo

Non andranno via da me.

Ma ancora io ti rido in faccia

Perché mi sento che sto troppo male e fingo

Ti chiamo con la vecchia scusa

Di quel cornetto che ti piace tanto e vengo

A dirti che va tutto bene

Che non mi sei mancata mai

Ma se vuoi

Ritorniamo ancora in due.

Ma se vuoi

Ritorniamo ancora in due.