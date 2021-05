Sangiovanni ha conquistato il primo posto della classifica degli album più venduti in Italia. Era prevedibile un debutto in vetta, visto il boom dell’edizione Amici 2021, la vittoria della Categoria Canto e il secondo posto nella finalissima del talent show. E così è stato. L’Ep di debutto del giovanissimo artista ha superato tutti. Ottima anche la performance di Deddy che si è piazzato al secondo posto con “Il cielo contromano”. Anche per lui, una conferma del successo conquistato durante il suo percorso nel programma. Se al terzo posto troviamo Rkomi con il suo Taxi Driver (alla numero 1 sette giorni fa), sicuramente non può lamentarsi Tancredi. Nonostante non sia riuscito ad arrivare alla finale, il suo Ep “Iride” si piazza comodamente in quarta posizione. Anche per lui, un segnale di grande partenza.

Aka 7even non appare nella classifica dei dischi più venduti poiché il suo disco è uscito oggi, 21 maggio 2021. Scopriremo fra sette giorni il riscontro di vendite e streaming.

E nei singoli? Vetta conquistata anche lì dagli ex concorrenti di Amici 2021, grazie a Malibù che fa direttamente il suo esordio al primo posto. Ottimo risultato anche per Loca di Aka 7even che debutta subito dietro, alla 2. Ancora Sangiovanni poi con “Tutta la notte” alla 3 e la hit “Lady” alla 4.

Al sesto gradino troviamo nuovamente Aka 7even con “Mi manchi” mentre nella top ten -precisamente alla 8- ecco Deddy con “Zero passi”.

Sale Tancredi dalla 21 alla 14 con “Las Vegas”. Scendendo in classifica, alla 25 ancora Sangiovanni con Hype. e alla 29 torna in chart il pezzo con cui aveva fatto il suo esordio, a fine 2020, ad Amici. Parliamo dell’inedito Gucci Bag con il quale aveva già conquistato attenzione e i primi passaggi radiofonici.

Alla 33, in salita, Deddy con “Il cielo contromano”. Esordio alla 36 per la versione live (presente anche nell’Ep) di “Maledetta primavera” di Sangiovanni, eseguita durante il serale di Amici 20.

Alla 41, La prima estate di Deddy.