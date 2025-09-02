Davina Michelle, la cantante scoperta da Pink: da YouTube al grande pubblico

Una cover su YouTube ha cambiato per sempre la vita di Davina Michelle: Pink l’ha notata e l’ha voluta portare alla ribalta internazionale.

Ci sono storie che nascono dal talento, altre dal coraggio, e poi ci sono quelle che sembrano quasi favole moderne. Quella di Davina Michelle appartiene senza dubbio a quest’ultima categoria.

Una giovane ragazza olandese che, armata soltanto della sua voce e di una videocamera, ha caricato su YouTube una cover di una delle canzoni più amate di Pink, What About Us. Una voce straordinaria, una esibizione limpida, intensa, toccante. Ma al momento di fare la sua registrazione Davina non sapeva che quel video le avrebbe cambiato la vita per sempre.

Davina e Pink

Qualche giorno dopo la sua pubblicazione uno dei produttori di Pink mette la cantante davanti al monitor…. “Devi ascoltare una cosa”. La cantante segue con le lacrime agli occhi l’esibizione della giovanissima interprete olandese, si emoziona poi, con la solita ironia, dice… “Bravina, cosa possiamo fare? Abbiamo il suo numero di telefono?”.

Il resto è storia: “Ho ascoltato la mia canzone e devo dire che era perfetta, migliore di quella che io avrei mai potuto proporre: era piena, intensa e c’erano tutte quelle emozioni che io avrei voluto comunicare”.

Davina sul palco di Pink

Pink, da sempre attenta alle nuove voci e a chi sa interpretare con sincerità i suoi brani, si è imbattuta in quella performance. E non si è limitata a un like o a un commento: ha deciso di contattarla, di darle un palco vero, di offrire a quella voce la possibilità di farsi ascoltare da un pubblico più grande.

Qualche giorno dopo Davina Michelle apriva lo show di Pink: con alcune cover e un paio di brani del suo repertorio. A produrre e pagare tutto ci ha pensato lei: che ha voluto metterla sotto contratto e darle una chance.

La chiamata che cambia tutto

Davina Michelle ha raccontato più volte come quella notifica improvvisa l’abbia lasciata incredula. Vedere comparire il nome di Pink tra i messaggi sembrava quasi uno scherzo. Invece era realtà. Pochi giorni dopo si è trovata a vivere ciò che per molti rimane solo un sogno: aprire un concerto di Pink davanti a migliaia di spettatori. L’artista americana ha voluto presentarla personalmente al pubblico, sottolineando quanto fosse rimasta colpita dalla sua sensibilità interpretativa.

Dal web ai palchi internazionali

Da quel momento la traiettoria della carriera di Davina Michelle è cambiata radicalmente. I suoi video hanno cominciato a macinare visualizzazioni, le interviste si sono moltiplicate, le prime collaborazioni discografiche hanno preso forma. Pink ha continuato a sostenerla, non solo come mentore ma anche come esempio concreto di cosa significhi costruire una carriera sulla verità delle proprie canzoni.

La giovane cantante olandese ha trasformato quell’occasione in un punto di partenza, lavorando su brani inediti e su uno stile personale che non fosse una semplice eco della sua madrina artistica. Il risultato è stato un EP che porta con sé le influenze del pop internazionale, ma anche l’autenticità di una voce che ha conosciuto il potere della rete e la responsabilità del palcoscenico.

Un modello per la generazione digitale

La storia di Davina Michelle è anche il segno dei tempi. In un’epoca in cui YouTube, TikTok e le piattaforme digitali hanno sostituito i vecchi talent scout, una canzone caricata in rete può diventare biglietto d’ingresso per un futuro completamente diverso.

Davina rappresenta la generazione di artisti che non aspettano di essere scoperti dietro la scrivania di una casa discografica, ma che scelgono di condividere il proprio talento online, senza mediazioni. L’estate del 2025 per Davina è stata intensissima con la presenza a numerosi festival in Europa.

A giugno ha suonato nello stadio dell’Ajax, ad Amsterdam, per 60mila persone immediatamente prima di Robbie Williams, a ottobre ha due show allo Ziggo Dome, gigantesca arena indoor della capitale olandese: entrambi sold out. Lei e Pink sono diventate molto amiche.