Immigrato di Checco Zalone batte Io sì (Seen) di Laura Pausini. Possiamo dirlo apertamente che questo verdetto del David di Donatello 2021 ha sorpreso moltissime persone. Laura Pausini, già vincitrice del Golden Globe e nominata agli Oscar per la canzone portante del film “La vita davanti a sé” sembrava decisamente la favorita, questa sera, nella diretta dei David di Donatello. E, invece, a trionfare come miglior canzone originale è stata proprio “Immigrato”, brano di Checco Zalone per il film “Tolo Tolo”.

Un risultato che ha sorpreso lo stesso attore e regista che, in collegamento da casa, ha replicato con un “Se lo sapevo venivo…”. E ha ammesso di non crederci lui stesso per primo, ironizzando su come la famiglia stesse già dormendo, sicura di un risultato ben diverso da quello effettivo.

Ecco il video della reazione di Zalone:

il mio king Checco Zalone totally unbothered che vince il #David2021 e lo ritira in jeans e maglietta✨ pic.twitter.com/LYT17ZLZMT — giuls🍒✨ (@giulsorlandonii) May 11, 2021

Poche settimane fa, Laura Pausini era stata ospite della Notte degli Oscar 2021 e, nonostante la mancata vittoria, aveva espresso la condivisibile emozione di essere stata inserita nella cinquina dei finalisti.