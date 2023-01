David Crosby è morto. Cantante, chitarrista e cantautore americano, oltre alla sua carriera da solista, è stato membro fondatore sia dei Byrds che dei Crosby, Stills & Nash.

Nato nel 1941, Crosby ha dato vita ai Byrds nel 1964. Con la band conquistò il primo numero 1 nell’aprile 1965 con una cover di “Mr. Tambourine Man” di Bob Dylan. David Crosby è apparso nei primi cinque album dei Byrds e ha prodotto l’album della reunion della formazione originale del 1973. Nel 1967 si unì ai Buffalo Springfield sul palco del Monterey Pop Festival, che contribuì al suo licenziamento dai Byrds. Successivamente ha formato Crosby, Stills & Nash nel 1968 con Stephen Stills e Graham Nash degli Hollies.

Tra i brani ai quale David Crosby ha collaborato ricordiamo “Lady Friend“, “Everybody’s Been Burned“, “Why” e “Eight Miles High” con i Byrds e “Guinnevere“, “Wooden Ships“, “Shadow Captain” e “In my dreams” con Crosby, Stills & Nash. Ha scritto “Almost Cut My Hair” e la title track “Déjà Vu” per l’omonimo album del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young. Ha anche pubblicato sei album da solista. Crosby, con i Byrds e Cro sby, Stills & Nashha venduto oltre 35 milioni di dischi.

L’uomo è scomparso a 81 anni. Sua moglie ha dato la notizia con “grande tristezza”, dicendo che l’acclamato musicista è deceduto dopo aver sofferto di una malattia per “lungo” tempo:

“È con grande tristezza che dopo una lunga malattia è venuto a mancare il nostro amato David (Croz) Crosby. Era amorevolmente circondato da sua moglie e anima gemella Jan e dal figlio Django. Sebbene non sia più qui con noi, la sua umanità e la sua anima gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria. Pace, amore e armonia a tutti coloro che conoscevano David e coloro con cui è entrato in contatto. Ci mancherà tantissimo”

Agli inizi degli anni 2022, David Crosby raccontò di aver donato lo sperma alla cantante Melissa Etheridge e alla sua ex compagna, Julie Cypher, e le due sono diventate genitori di due bambini, Bailey e Beckett, con il suo aiuto.

“Melissa e Julie sono brave persone, un bel set di valori, sono divertenti e hanno avuto coraggio” dichiarò. E proprio Melissa Etheridge ha dato l’addio all’uomo, via Instagram, con un affettuoso messaggio:

“Sto soffrendo per la perdita del mio amico e padre biologico di Bailey, David. Mi ha fatto il dono della famiglia. Sarò per sempre grata a lui, Django e Jan. La sua musica e la sua eredità ispireranno molte generazioni a venire. Un vero tesoro”