Davanti a noi è un brano di Laura Pausini, rilasciato in streaming il 6 ottobre 2023. La cantante, via Instagram, ha annunciato così l’uscita della canzone.

“Davanti a Noi” è la canzone del mio matrimonio con Paolo. Le nostre promesse in musica.

Da oggi su tutte le piattaforme digitali, è anche vostra. Abbiatene Cura.

P. s. Domani nella diretta IG vi presenterò le 3 versioni del mio nuovo disco (STANDARD-DELUXE-VINILE). Ognuna di queste versioni ha foto riprese da prospettive diverse dei protagonisti delle canzoni. Sarà l’occasione giusta per raccontarvi perché i protagonisti della foto di DAVANTI A NOI, non siamo io e mio marito, ma come vedete in questo primo spoiler, sono i miei genitori! 😜

Laura Pausini, Davanti a noi, Significato, Ascolta la canzone

“Davanti a Noi” è la canzone del mio matrimonio con Paolo. Le nostre promesse in musica.

Così Laura Pausini ha svelato la genesi e il significato di ‘Davanti a noi’, il nuovo brano presente anche nel disco di inediti Anime Parallele.

Cliccando qui potete ascoltare la canzone su Youtube.

Laura Pausini, Davanti a noi, Testo della canzone

Finalmente io davanti a te

A prometterti che c’è

Più di un altro anniversario

E più profondo di com’è

Fa che non ti chieda mai

Spazi di tranquillità

Tu che levi voce all’ovvio e fiato alla banalità

E che non mi basti mai

Il tuo indice è sul cuore

Quando hai cura dei miei limiti

Anche delle mie paure

Io mi siedo accanto a te

Per lasciarti l’orizzonte

Sempre libero di scegliere la rotta

E chi hai di fronte

Tanto non so andare via

Dai tuoi occhi visionari che non temono il futuro

E corse fuori dai binari

Ed infatti resto qui

A sfinirti di presente, a dormire quasi niente

Che mi accompagni oltre quel che vedo e che non so

Finalmente tu davanti a me

A promettermi che c’è

Tutto il tempo che possiamo

Per il tempo che ce né

Fino a che mi chiederai tutto quello che so dare

Avrò cura dei tuoi limiti

Anche delle tue paure

E ti siedi accanto a me

Per lasciarmi l’orizzonte

Sempre liberi di scegliere

Una rotta differente

Non ti lascio andare via

Dai miei occhi visionari

Che non temono il futuro e giorni straordinari

Che ogni tua promessa sia la mia

In salute e in malattia

C’è già tutto ciò che vuoi

Davanti a noi