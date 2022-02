Dopo la partecipazione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Dove si balla, Dargen D’Amico pubblicherà il suo nuovo album, dal titolo Nei sogni nessuno è monogamo, disponibile dal prossimo 4 marzo.

Il “cantautorap” milanese presenterà dal vivo le nuove canzoni in quattro concerti che si terranno nei club ad aprile e a maggio. Dargen D’Amico tornerà ad esibirsi dal vivo dopo circa tre anni. L’artista, quindi, quest’anno, si esibirà per la prima volta live da quando è scoppiata la pandemia di COVID-19. I biglietti per i concerti (in fondo, trovate tutti i dettagli) sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.

Dopo queste quattro date, Dargen D’Amico sarà impegnato in un lungo tour estivo.

Dove si balla, canzone che si è subito candidata a tormentone dopo il primo ascolto avvenuto durante la settimana di Sanremo, sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Il singolo è già stato certificato Disco D’Oro.

Per quanto riguarda la classifica FIMI dei singoli più venduti, la canzone si è piazzata in quinta posizione. Per quanto concerne, invece, le classifiche radiofoniche, Dove si balla ha raggiunto il quarto posto.

Al termine del Festival del Sanremo, invece, il brano si era posizionato al nono posto nella classifica finale.

Dargen D’Amico, recentemente, ha anche pubblicato la cover de La Bambola di Patty Pravo, brano che ha presentato durante la serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover anni ’60, ’70, ’80, ’90.

Dargen D’Amico – Live 2022 (Anteprima): date

27 aprile – Napoli – Casa Della Musica

28 aprile – Roma – Orion Club

8 maggio – Milano – Alcatraz Club

13 maggio – Bologna – Estragon Club