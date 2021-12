Dargen D’Amico parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Dove si balla. Il titolo della canzone che il rapper e cantautore milanese porterà sul palco del Teatro Ariston è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021, andata in onda il 15 dicembre su Rai 1.

Per Dargen D’Amico, si tratterà dell’esordio assoluto come Big in gara nella kermesse sanremese.

Per quanto concerne l’edizione 2021 del Festival, però, il nome di Dargen D’Amico è apparso tra gli autori di ben due brani: Dieci, il brano presentato nella scorsa edizione da Annalisa, e Chiamami per nome, la canzone sanremese di Francesca Michielin e Fedez, giunta al secondo posto dietro Zitti e buoni dei Måneskin.

Nel 2013, il rapper ha fatto parte della giuria di Area Sanremo, il concorso canoro riservato a giovani artisti che mette in palio la possibilità di prendere parte alle Nuove Proposte.

Dargen D’Amico a Sanremo 2022: discografia

Nel corso della sua carriera, Dargen D’Amico ha pubblicato 9 album: Musica senza musicisti, Di vizi di forma virtù, CD’, Nostalgia istantanea, Vivere aiuta a non morire, D’io, Variazioni (con Isabella Turso), Ondagranda (con Emiliano Pepe) e Bir Tawil.

Il rapper ha ottenuto il risultato commerciale migliore con l’album Vivere aiuta a non morire, contenente duetti con Max Pezzali, J-Ax, Fedez, Enrico Ruggeri e altri, che raggiunse la terza posizione nella classifica Fimi degli album più venduti.

L’album Nostalgia istantanea, invece, pubblicato nel 2012, è composto da sole due tracce, dalla durata di 18 minuti (la prima) e 20 minuti (la seconda).

Nella discografia dell’artista, ci sono anche una raccolta e due EP.

La carriera di Dargen D’Amico iniziò con i Sacre Scuole, il gruppo che, successivamente, diede vita ai Club Dogo.

Nel corso della sua carriera, il rapper ha collaborato anche con Ron, Omar Pedrini, Malika Ayane, Fritz da Cat, Fabri Fibra, Marracash, Ghali, Tedua, Ghemon, Two Fingerz, Bugo ed Emiliano Pepe.