Dardust è un pianista, produttore e compositore musicale, diventato sempre più punto di riferimenti per artisti italiani e internazionali. E’ ospite della prima semifinale dell’Eurovision 2022, martedì 10 maggio.

La sua carriera inizia nel 2000 quando dà vita agli Elettrodust, band creata insieme a Cristian Regnicoli e Corrado De Paoli, Jury Capriotti, il batterista Daniele Di Pietro e il Paolo Romersa. L’omonimo e primo Ep viene pubblicato l’anno successivo, quando la band ha già iniziato a farsi notare con alcuni riconoscimenti (miglior gruppo al Festival Italiano del rock emergente Sotterranea). Aprono poi i concerti di Vasco Rossi, Morgan ed Elisa.

Nel 2006 Dardust firma un contratto con la Universal come autore e tra le prime collaborazioni c’è quella con Irene Grandi per il brano “Le tue parole”. Negli anni successivi, scrive per Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Chiara Galiazzo, Emma Marrone, Marco Mengoni, Noemi e Giusy Ferreri.

Nel 2014 Dario Faini usa lo pseudonimo di Dardust e inizia a comporre musica che unisca lo stile elettronico con quello neoclassico. Esce 7 il suo primo disco, nel 2015 mentre l’anno successivo, nel 2015, p la volta di Birth. Arriva il terzo progetto discografico nel 2017, Slow is. L’ultimo lavoro, ad oggi, risale al 2020, S.A.D. Storm and Drugs.

Come autore e compositore, ecco alcuni dei brani che vedono la sua firma.