Damiano David in concerto, tour 2025: biglietti, date e città

In pausa con i Maneskin, Damiano David continua il suo percorso solista iniziato da pochi mesi ed è pronto a partire in tour, nel 2025, con una serie di oltre 30 concerti in Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

Ai sold out già annunciati di Città del Messico, Londra e New York (queste ultime due con raddoppio di data), si aggiunge anche il tutto esaurito a Varsavia e Berlino, oltre agli upgrade nei Palasport per le venue di Barcellona, Madrid, Parigi e Toronto dovuti alla grande richiesta.

Ultimi biglietti disponibili per la data di Roma, al Palazzo dello Sport, che l’11 ottobre vedrà Damiano tornare nella sua città con un imperdibile concerto.

Damiano David World Tour 2025: date e città

Ecco le date e le città del tour di Damiano David:

Giovedì 11 Settembre – Polonia, Varsavia – COS Torwar SOLD OUT

Sabato 13 Settembre – Germania, Berlino – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

Lunedì 15 Settembre – Paesi Bassi, Amsterdam – AFAS Live

Mercoledì 17 Settembre – Germania, Colonia – Palladium

Domenica 21 Settembre – Spagna, Barcellona – Saint Jordi Club VENUE UPGRADED

Lunedì 22 Settembre – Spagna, Madrid – WiZink Center VENUE UPGRADED

Venerdì 26 Settembre – Francia, Parigi – Adidas Arena VENUE UPGRADED

Domenica 28 Settembre – Regno Unito, Londra – Roundhouse SOLD OUT

Lunedì 29 Settembre – Regno Unito, Londra – Roundhouse

Giovedì 2 Ottobre – Belgio, Bruxelles – Forest National Club

Sabato 4 Ottobre – Svizzera, Zurigo – Halle622

Martedì 7 Ottobre – Italia, Milano – Unipol Forum

Sabato 11 Ottobre – Italia, Roma – Palazzo dello Sport ULTIMI BIGLIETTI

Mercoledì 22 Ottobre – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Venerdì 24 Ottobre – Australia, Melbourne – Forum

Lunedì 27 Ottobre – Giappone, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Mercoledì 29 Ottobre – Giappone, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Venerdì 7 Novembre – Brasile, San Paolo – Tokio Marine Hall

Domenica 9 Novembre – Cile, Santiago – Teatro Caupolican

Martedì 11 Novembre – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

Giovedì 13 Novembre – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

Lunedì 17 Novembre – Messico, Città del Messico – Auditorio BlackBerry SOLD OUT

Venerdì 21 Novembre – USA, Seattle – Paramount Theatre

Domenica 23 Novembre – USA, San Francisco – The Masonic

Martedì 25 Novembre – USA, Los Angeles – The Wiltern

Sabato 29 Novembre – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Domenica 30 Novembre – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Martedì 2 Dicembre – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum VENUE UPGRADED

Giovedì 4 Dicembre – Canada, Montreal – MTELUS

Sabato 6 Dicembre – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Lunedì 8 Dicembre – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT

Martedì 9 Dicembre – USA, New York – Brooklyn Paramount

Martedì 16 Dicembre – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

Biglietti per il tour 2025 di Damiano David

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita. Clicca qui per tutte le informazioni.