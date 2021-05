Dall’alba al tramonto è il titolo del nuovo singolo di Levante, rilasciato oggi, 21 maggio 2021. Via social, nella giornata di ieri, la cantante aveva annunciato la pubblicazione del pezzo con intense parole:

A mezzanotte esce DALL’ALBA AL TRAMONTO.

Questo brano rappresenta tante cose speciali per me, prima fra tutte il coraggio di guardare il giorno che si spegne, vivere la paura della notte sapendo che ritornerà il giorno. Che in ogni fine c’è un inizio, con o senza di noi. Tutto va avanti, andrà avanti, andrà bene. Andrà.

Domani alle 14 i vostri occhi potranno accompagnare le orecchie nel mondo in cui mi sono immersa per questo brano.

Grazie @afwine e @danielbestonzo per seguirmi nella ricerca costante, minuziosa e speciale dell’emozione dentro al suono.

@ivanantoniorossi grazie anche a te per aver mixato e masterizzato il brano❤️

Grazie della fiducia a @agenzy @pietrocamonchia @aras_be e alla famiglia @warnermusicitaly .

Per il resto vi lascio la mia musica e le mie parole sperando che siano abbastanza, che siano conforto, che siano carezze.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, a seguire il testo. Qui il video ufficiale.

[Strofa 1]

E non ti piacciono i finali

È troppo facile inventarli

Tu aspetti l’alba, tu aspetti l’alba

E ti concedi ad un inchino

Che l’imbarazzo è grande più di te

Fuggi a chi guarda, fuggi agli addii

Che non sei in grado

Tu, che non finisci il piatto

Perché nessun fondo è da toccare

Tu, lo sai che nella fine

Ci son tanti inizi da inventare?

[Ritornello]

E ogni volta che accade, ogni volta che cado

Ogni volta da capo, ogni volta non la vorrei, però

Ogni volta ho rischiato per la gioia di un minuto

Dire d’essere vissuto fino al tempo di un saluto

E no, uh, uh

Ogni volta un tramonto da guardare fino in fondo

[Strofa 2]

E mi racconti di domani

Non c’è nessuno bravo più di te

A fare l’alba, a fare l’alba

Di ogni cosa

Tu, lo sai che io alla fine

Ho i titoli di coda da guardare

[Ritornello]

E ogni volta che accade, ogni volta che cado

Ogni volta da capo, ogni volta non la vorrei, però

Ogni volta ho rischiato per la gioia di un minuto

Dire d’essere vissuto fino al tempo di un saluto

E no, uh, uh

Siamo tutti un tramonto da guardare fino in fondo

[Ritornello]

E ogni volta che accade, ogni volta che cado

Ogni volta da capo, ogni volta non la vorrei, però

Ogni volta ho rischiato per la gioia di un minuto

Dire d’essere vissuto fino al tempo di un saluto

E no, uh, uh

Siamo tutti un tramonto da guardare fino in fondo