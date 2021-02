I Daft Punk si sciolgono dopo 28 anni

Dopo 4 album e 7 Grammy Awards, i Daft Punk hanno annunciato ufficialmente lo scioglimento, dopo 28 anni di attività.

Il duo elettronico francese, fondato da Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, hanno comunicato al mondo la fine della loro storia con un video reso disponibile su YouTube, un filmato di 8 minuti dal titolo inequivocabile, Epilogue (qui, il video).

Nel video, vediamo i due musicisti parigini camminare nel deserto per circa tre minuti, in silenzio. Successivamente, Thomas Bangalter si fa “esplodere” da Guy-Manuel de Homem-Christo che, con molta esitazione, preme un pulsante posto sulla schiena del compagno, azionando un countdown.

Il video termina con le note di Touch, un capolavoro contenuto nel loro ultimo album di inediti, Random Access Memories, e la scritta “1993-2021” che va a sancire così la fine dei Daft Punk.

Nel corso della loro carriera quasi trentennale, i Daft Punk hanno pubblicato solamente quattro album, Homework, Discovery, Human After All e Random Access Memories, quest’ultimo, pubblicato nel 2013, album che li consacrò definitivamente al mondo intero.

Random Access Memories, premiato ai Grammy Awards 2014 come Album dell’anno e Miglior album dance/elettronico, ha venduto oltre tre milioni di copie grazie alla hit Get Lucky ed altri singoli di successo come Lose Yourself to Dance e Instant Crush. Nell’album, sono presenti prestigiose collaborazioni con Pharrell Williams, Nile Rodgers, Julian Casablancas e il triplo Premio Oscar, Giorgio Moroder.

L’album Homework, pubblicato nel 1997, divenne celebre soprattutto per il singolo Around the world. Il successivo lavoro, Discovery, pubblicato nel 2001, fu lanciato dai singoli One More Time e Harder, Better, Faster, Stronger.

L’album Human After All, invece, è noto per essere stato il loro album più controverso, accolto tiepidamente da pubblico e critica.

Come scritto in apertura, i Daft Punk si sono portati a casa 7 Grammy Awards, cinque ottenuti con l’album Random Access Memories e con il singolo Get Lucky, uno ottenuto con il singolo Harder, Better, Faster, Stronger e un altro ottenuto con l’album live Alive 2007.

Negli ultimi anni, il duo francese ha collaborato con The Weeknd per due singoli, Starboy e I Feel it Coming.