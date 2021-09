Alessandro Cattelan torna questa sera, con la seconda e ultima puntata del suo show, “Da grande“, in diretta dalle 21.25 circa. Sul palco, con lui, ospiti importanti nel settore dello sport e dello spettacolo. Sangiovanni ed Elodie si esibiranno in questo ultimo appuntamento.

Due uomini d’oro, inoltre, per il conduttore: ci saranno infatti anche i campioni olimpici di Tokio Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi tra gli ospiti di stasera, domenica 26 settembre alle 21,25 su Rai1, in diretta dagli Studi Rai di Milano.

Protagonisti del programma, prodotto in collaborazione con Fremantle, anche altri protagonisti d’eccezione come Raoul Bova, Lillo e Serena Rossi. Oltre a loro, tornerà Elodie con una performance speciale e ci saranno Sangiovanni, uno dei nuovi protagonisti del panorama musicale italiano, e Benji e Bella Thorne con il racconto del loro debutto al cinema.

Alessandro Cattelan sarà presente nello show, coinvolgendo gli ospiti in numeri scenografici e improvvisazioni, affrontando con ironia diversi temi della vita e dell’attualità in un mix di intrattenimento e spunti di riflessione.

“Da Grande” è un programma di Alessandro Cattelan, scritto da Alessandro Cattelan, Federico Giunta, Laura Mariani, Luca Monarca, Luca Restivo, Ugo Ripamonti.

Proprio in questi giorni è uscito il nuovo singolo di Sangiovanni, Raggi Gamma, disponibile da venerdì 24 settembre.

Ad agosto, il cantante si era sfogato, via Instagram:

sono steso a terra, perdendo la voce. non so cosa possa significare. sono fortunato a fare quello che faccio, sebbene sia sempre di fretta, non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. ma sono fortunato, e auguro la stessa fortuna a tutte le persone che leggeranno fino a questo punto e oltre. vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico e l’odio scorre verso di esso. si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. lo sento anche addosso a me.