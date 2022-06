Cuore, Shablo, Geolier, Coez: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo il nuovo singolo di Shablo, Geolier, Coez che porta per titolo ‘Cuore’. Il video del brano, a poche ore dall’uscita, è finito in tendenza su Youtube.

La seconda prova di questo trio è un successo assicurato.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Cuore’:

Clip video

ricord da tivvi

papà guardav’ a BBC mentre beveva Tennessee

maje tenut’ a baby sitter

me guardav’ sul ij

nu frate accattall’ all’MD

nu frate se fa l’MD

borsell chin’ però made in Cina

nun me levà sti difett’

che pe ‘mme so’ medicin’

i guagliun’ re marciapied’

affascinat’ re vetrin’

l’ammor’ me fa mal chiu’ e na Desertico

si prova amore, odio

pecché, poi, se vò ammor’

l’omm over se cocc’ ca stess’

rint’ e lenzol’

nun te raccont’ a vita mia

si tu muor’

nun chiagne mai

si no poi, tu, muoje rint’ e lacrime

che cacc’

e so’ minacc

a vit’a’ mpar’ a step

chi ric’ a verità

si sta parlann’

nun balbett’

parol’ fann mal

so’ lamett’

chi t’ama nun te cagna

ma t’apprezz

ppe chell’ che si’

cca’ nisciun è perfett

Dimmi perché

non mi capisce mai nessuno

Forse perché come me

non assomiglio mai nessuno

Tu a sapè

Uno cumm’ e me’

Nun parl mai ca vocc

m’ann imparat che certi cos’

e dice sul l’uocch’

Ma lo sento quello che perdo

e quello che tengo,

siamo fatti così

Ad ogni cosa che perdi

dai valore col tempo,

siamo fatti così.

Nessuno m’ha capito

mai come te

Tu lo fai come se fosse facile, ah

L’amore è un ferro

in una mano sudata

Su una strada sbagliata

a volte fa cilecca

Ho fatto a meno di mio padre,

figuriamoci del bronx

Sgasavamo per le strade,

ancora vroom, vroom, vroom

In questo gioco sei LeBron

Non sei la fronte che gronda

dopo il suono del gong

Parla con gli occhi

chi non deve dire altro

In questa lotta

o sei me o sei l’altro

O affidi tutto ad un piano,

affidi tutto ad un salto, uoh

E scus’ si nu me pent’

se a vot’ facc’ nu sbagl’

è l’unica cosa che sacc’ fà

o’ cor scus’ nun’ o sacc usà

Dimmi perché

non mi capisce mai nessuno

Forse perché come me

non assomiglio mai nessuno

Tu a sapè

Uno cumm’ e me’

Nun parl mai ca vocc

m’ann imparat che certi cos’

e dice sul l’uocch’

Ma lo sento quello che perdo

e quello che tengo,

siamo fatti così

Ad ogni cosa che perdi

dai valore col tempo,

siamo fatti così.

Dimmi perché

non mi capisce mai nessuno

Forse perché come me

non assomiglio mai nessuno

Tu a sapè

Uno cumm’ e me’

Nun parl mai ca vocc

m’ann imparat che certi cos’

e dice sul l’uocch’.