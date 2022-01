A pochi giorni dalla loro partecipazione a L’anno che verrà, i Cugini di Campagna tornano a parlare dei Maneskin.

Durante la diretta del 31 dicembre scorso, su Rai 1, è andato in onda un siparietto che ha visto la band salire sul palco dell’Acciaieria di Terni e iniziare a interpretare la “loro” versione di “Zitti e buoni”, celebre successo dei Maneskin. Amadeus, probabilmente complice del gioco/omaggio, li ha interrotti poco dopo chiedendo di cantare “Anima mia”, classico del loro repertorio. E, nelle scorse ore, i Cugini di Campagna sono stato intervistati dal Corriere. Partendo dalla loro hit, però, il riferimento è stato immediato nei confronti dei Maneskin, come potete leggere dalle parole di Ivano Michetti:

Esistono cinquantasette versioni di Anima mia. La più strana era quella cinese che ho perduto, mentre vado orgoglioso di quelle di Frank Sinatra, di Dalida, di Claudio Baglioni e di Frida degli Abba. La nostra versione ha venduto 4 milioni di copie, tutte le altre 46 milioni. Anima mia ci ha portato in giro per il mondo, ancora oggi è richiestissima, in aprile saremo in America e Canada e mi stanno chiamando anche per farla in Africa, ma devo chiarirla ‘sta cosa… non vorrei fosse uno scherzo dei Måneskin».