Potevano, i Cugini di Campagna non citare, ancora una volta, i Maneskin, durante l’appuntamento seguitissimo de “L’anno che verrà”, per Capodanno 2022? Ovviamente no, è così è stato.

Ieri sera, in diretta da Terni, Amadeus ha condotto lo show e presentato la band sul palco che ha iniziato a suonare e cantare “Zitti e buoni“, successo internazionale dei Maneskin con il quale hanno vinto Sanremo 2022 e l’Eurovision Song Contest. Una “diatriba” che dura da qualche mese. A Il Fatto Quotidiano, dichiararono:

“Stanotte, di ritorno da un nostro concerto, ci sono arrivati centinaia di messaggi dai nostri follower di Facebook che ci informavano di questo look dei Maneskin, che era uguale al nostro. Siamo andati a vedere le foto e, con grandissima sorpresa, abbiamo constatato che erano incredibilmente uguali a noi. Siamo contenti che ci abbiano imitato. È stata una palese imitazione dei nostri abiti, sicuramente decisa dai loro costumisti. Siamo molto felici (…) Non ci siamo arrabbiati, anzi. Imitando i Cugini di Campagna si arriva a un successo ancora più grande (ride, ndr) Invidiosi di cosa? Noi siamo dei fan dei Maneskin, della loro bellezza, della loro gioia, e poi sono di Roma come noi. Il momento è loro ed è giusto che sia così”

Una situazione che poi si ripetuta durante la partecipazione dei Maneskin agli Mtv Europe Music Awards 2021. Anche in quel caso, al centro dell’osservazione fu il look di Thomas Raggi.

E ieri sera, come accaduto anche durante la loro ospitata da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, i Maneskin si sono esibiti con la brano della band dei record. Dopo circa un minuto, con un’espressione sorpresa e basita da parte di Amadeus (probabilmente ‘complice’ della gag), il gruppo è stato interrotto dallo stesso conduttore con un tono finto imbarazzato:

“Questa non è la vostra canzone. E’ vero che si tratta di un grande successo dei Maneskin, ma così disorientate le signore a casa e qui in platea…”

E così, ecco partire la loro (originale) “Anima mia”. Qui sotto il video dell’accaduto: