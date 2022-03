Crytical è un cantante di Amici 2022. Il suo vero nome è Francesco Paone e ha 17 anni, nato nel 2004.

E’ nato a Montesilvano, in provincia di Pescara. Grazie alle informazioni rese note dal sito Abruzzo City Rumors il ragazzo è studente presso il Liceo Musicale di Pescara. Suona il pianoforte, il corno francese e il violoncello. Tra le sue passioni più grandi, inoltre, si aggiunge il freestyle, grazie al quale ha iniziato a partecipare a diversi contest e ottenere sempre più riscontri.

E’ entrato ad Amici 2022 dopo aver sfidato Tommaso Cesena, concorrente della squadra di Lorella Cuccarini. Il giovane ragazzo, dopo aver ottenuto il banco a inizio del talent show, ha poi perso il confronto con il rapper, entrato automaticamente all’interno di Amici 2022

La possibilità è stata dal regolamento di Amici 2022 che vi riportiamo qui sotto.

Ogni giorno ciascun allievo deve dimostrare di meritare il banco nella scuola di Amici. Ogni settimana ciascuno si toglierà la maglia, la porterà davanti al professore di ricevimento che l’ha fatto entrare. Avrà canzoni o coreografie da preparare o eseguire (almeno 2) e ogni settimana il professori vi deve confermare la presenza in questa trasmissione. Esempio LDA: ha Rudy come professore di riferimento, maglia appoggiata, canti e Rudy conferma o meno la maglia. Gli altri due professori non possono mettere in discussione la tua permanenza all’interno della scuola.

Non confermare il proprio allievo eliminandolo dal proprio gruppo. Se nessun altro professore intende accoglierlo nel gruppo, sarà ufficialmente eliminato dalla scuola

Ciascun professore può sospendere il giudizio, mantenendo la maglia e trattenendo la felpa per risolversi i dubbi. Poi, una settimana dopo, posso chiedere un’esibizione per eliminarlo o confermare la presenza

Il professore può sostituire l’allievo con un nuovo alunno con una serie di casting che continueranno a svolgersi settimanalmente. Senza sfida perché è il professore sceglie di mandare via il suo ballerino o cantante