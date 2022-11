I Tropea sono una band in gara a X Factor 2022 nel roster di Ambra Angiolini. Nella quarta puntata dei live show, hanno presentato il loro inedito, Cringe Inferno. Qui sotto potete leggere testo, significato della canzone e ascoltare il brano.

Tropea, chi è la band di X Factor 2022

Sono una band pop di Milano nata nel 2017. Dicono di loro che sono uno dei live più coinvolgenti del panorama indipendente. Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Nell’ultimo anno hanno pubblicato singoli dove esplorano contaminazioni tra generi diversi, muovendosi tra italiano ed inglese.

Cringe inferno, Ascolta la canzone, Significato

A parlare di Cringe Inferno è Domenico Finizio, il chitarrista dei Tropea:

“‘Cringe Inferno’ l’ho scritta io nel 2019. In quel periodo ero costretto a stare a letto per problemi di salute. Così un giorno ho preso la chitarra e, buttando giù qualche idea, è venuta fuori questa melodia ipnotica. Poi la vita è andata avanti, ma un paio di mesi dopo non ho potuto a fare meno di ritornare su quella bozza. Quella melodia mi era proprio rimasta dentro e dopo una serata carica all’Ohibò, sono tornato a casa e ho deciso che entro l’alba avrei chiuso il pezzo. E così è stato”

Tropea, Cringe Inferno, Testo canzone

Siamo tutti in arresto

Con le mani in faccia

E la gente che passa

Non ride più

Amore molesto

Dici di amarmi tanto

Ma mi butti per strada

E non passi più

Zan Zan

In non sono un sex toy

Tu non sei una drag queen

Io non sono un sex toy

In un cringe inferno

Amore molesto

Ci hanno messo dentro

Ma io sono contento

Perché sono con te

Siamo finiti in una trap house

Siamo finiti in una trap house

E la gente è esigente

E la gente si droga

Io non sono un sex toy (a piedi nudi nella trap house)

Tu non sei una drag queen (a piedi nudi nella trap house)

Io non sono un sex toy (a piedi nudi nella trap house)

In un cringe inferno

Maybe you love it

Maybe you like it

Amore molesto

L’hai fatto per me

Maybe you love it

Maybe you like it

That’s what you ask for

In un cringe inferno

In un cringe inferno

In un cringe inferno

In un cringe inferno

In un cringe inferno