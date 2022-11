Creep è il singolo di debutto dei Radiohead, rilaciato il 21 settembre 1992. È presente nel loro album di debutto in studio, Pablo Honey, uscito nel 1993. I Radiohead hanno preso elementi dalla canzone del 1974 “The Air That I Breathe”; a seguito di un’azione legale, Albert Hammond e Mike Hazlewood sono accreditati come co-autori. I Radiohead non avevano intenzione di pubblicare “Creep” e lo registrarono su suggerimento dei produttori, Sean Slade e Paul Q. Kolderie, mentre stavano lavorando ad altre canzoni. Kolderie ha convinto la loro etichetta discografica, la EMI, a pubblicare il brano come singolo. Non fu un successo immediato, ma venne stato trasmesso in radio in Israele ed è diventato popolare nelle radio americane. È stato ristampato nel 1993 ed è diventato un successo mondiale, paragonato a brani come “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana e “Loser” di Beck. Qui sotto testo, traduzione e video della canzone.

Creep, Significato canzone e video ufficiale

La storia racconta che Thom Yorke scrisse la canzone mentre era uno studente dell’Università di Exeter nel Regno Unito alla fine degli anni ’80, e la band inizialmente non aveva intenzione di pubblicare “Creep” poiché sentivano che non era rappresentativo del suono che stavano cercando di ottenere. Le parole di Yorke ricordano un incontro con un interesse amoroso che gli fa provare paura, ricordando il momento in cui si sono presentati e lui non è stato in grado di guardarla negli occhi. Descrive questo amante come angelicamente bello, con una pelle così sorprendente che lo fa piangere. Galleggiano per il mondo, incuranti come una piuma, e il mondo è bellissimo. Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone.

Radiohead, Creep, Testo canzone

When you were here before

Couldn’t look you in the eye

You’re just like an angel

Your skin makes me cry

You float like a feather

In a beautiful world

I wish I was special

You’re so fuckin’ special

But I’m a creep

I’m a weirdo

What the hell am I doin’ here?

I don’t belong here

I don’t care if it hurts

I wanna have control

I want a perfect body

I want a perfect soul

I want you to notice

When I’m not around

So fuckin’ special

I wish I was special

But I’m a creep

I’m a weirdo

What the hell am I doin’ here?

I don’t belong here

She’s running out the door (run)

She’s running out

She run, run, run, run

Run

Whatever makes you happy

Whatever you want

You’re so fuckin’ special

I wish I was special

But I’m a creep

I’m a weirdo

What the hell am I doin’ here?

I don’t belong here

I don’t belong here

Radiohead, Creep, Traduzione canzone

Quando eri qui prima

Non potevo guardarti negli occhi

Sei proprio come un angelo

La tua pelle mi fa piangere

Galleggi come una piuma

In un mondo bellissimo

io spero di essere stato speciale

Sei così fottutamente speciale

Ma sono un cretino

sono uno strambo

Che diavolo ci faccio qui?

Non appartengo qui

Non mi interessa se fa male

Voglio avere il controllo

Voglio un corpo perfetto

Voglio un’anima perfetta

Voglio che tu lo noti

Quando non ci sono

Così fottutamente speciale

io spero di essere stato speciale

Ma sono un cretino

sono uno strambo

Che diavolo ci faccio qui?

Non appartengo qui

Sta correndo fuori dalla porta (corri)

Sta finendo

Lei corre, corre, corre, corre

Correre

Qualunque cosa ti renda felice

Tutto quello che vuoi

Sei così fottutamente speciale

io spero di essere stato speciale

Ma sono un cretino

sono uno strambo

Che diavolo ci faccio qui?

Non appartengo qui

Non appartengo qui