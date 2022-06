Cosa Succederà, Francesco Da Vinci e Paola Pezone: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Cosa succederà’, il nuovo brano di Francesco Da Vinci e Paola Pezone. Il singolo, a poche ore dalla pubblicazione, è molto visualizzato su Youtube.

Notizie Sal Da Vinci, D’istinto e di cuore è il nuovo singolo: testo e audio

Un brano fresco, leggero che ha il profumo dell’estate. Due voci che si amalgamano alla perfezione dando origine ad una hit senza tempo.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Cosa succederà’

Non perdiamo più tempo

portami con te

non dirò: ‘Già lo sento,

che hai bisogno di me’

si avvicina una notte caliente

aspettando una stella cadente

mentre il cielo si accende e si spegne

saranno i tuoi occhi a parlarmi di te

cosa succederà questa notte

se lasciamo fare al cuore

dimmi cosa accadrà

lentamente ci travolgerà

cosa succederà questa notte

voglio un po’ di quel sapore

che per sempre sarà

un’estate che mai finirà

profumi di mojito

tu il mio sogno proibito

solo un momento

non mi basta, ti muovi e mi gira

la cabeza

lascia che te lo dico

se mi chiami bambino un’altra volta

sai me gusta solo se lo fai tu

non ti fermare

fallo bailando

alza la volume

di te mi sballo con quel costume

tu shakerando fai tutto un po’ di più

ma giurami che non sarà un sogno

sei l’altra parte di un mondo nuovo

ti guardo e mi innamoro

ma se le stelle parleranno di te

gli racconterò quello che siamo io e te

cosa succederà questa notte

se lasciamo fare al cuore

dimmi cosa accadrà

lentamente ci travolgerà

cosa succederà questa notte

voglio un po’ di quel sapore

che per sempre sarà

un’estate che mai finirà

profumi di mojito

tu il mio sogno proibito

solo un momento

non mi basta, ti muovi e mi gira

la cabeza

lascia che te lo dico

se mi chiami bambino un’altra volta

sai me gusta solo se lo fai tu

Vola il tempo quano stiamo insieme

tra un gelato e una granita in un bicchiere

dammi un bacio dolce come il miele

legami al tuo cuore… mi fai bene

cosa succederà questa notte

se lasciamo fare al cuore

dimmi cosa accadrà

lentamente ci travolgerà

cosa succederà questa notte

voglio un po’ di quel sapore

che per sempre sarà

un’estate che mai finirà

profumi di mojito

tu il mio sogno proibito

solo un momento

non mi basta, ti muovi e mi gira

la cabeza

lascia che te lo dico

se mi chiami bambino un’altra volta

sai me gusta solo se lo fai.