Cosa Nostra, Mikush: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Cosa Nostra’, il nuovo singolo di Mikush, uscito, oggi, venerdì 29 aprile 2022, primo estratto dall’omonimo Ep, prodotto da Timongothekeys e distribuito da Columbia Record Italy/Sony Music Italy. All’interno di questo progetto discografico anche tre nomi d’eccezione: Paky, Lele Blade e Mv Villa, una linea sottile che unisce Rozzano a Secondigliano.

In poche ore dalla pubblicazione, il brano è finito in tendenza nella sezione musica di Youtube.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto il video della canzone.

Yo, yo,

meglio che ti sposti,

questa cosa è cosa nostra

Yo, yo,

meglio che ti sposti,

questa cosa è cosa nostra

Non parlare male

o ti vedo bruciare con il mio nome in bocca

Non lo faccio per soldi, soldi, solo per gloria (glory)

Non lo faccio per soldi, soldi, solo per gloria

Non mi calma un chilo,

penso a come fare fuori il nemico

Siete sotto tiro,

nessuno spara finché non decido

Il primo colpo che parte ti secca,

è quello decisivo

Non me la rido,

non me la vivo, credi che fingo?

Voi siete bisce, bisce, bisce,

vermi che strisciano

Giriamo a Rozzi, a Rozzi, a Rozzi,

abbiamo il possesso

Mikush e Paky,

siamo la squadra da battere

Abbiamo la faccia da carcere (Glory)

Giù da mе non c’è più tempo per piangerе

Il mio amico carica semi automatica

Cambi espressione,

non fai più il simpatico

Vuole spararti e mandarti da Satana

Si vede da come impugna e tiene il manico

Mi arrivano soldi che sembra automatico

Spendo tutto, ottengo nulla

Li spendo sennò fanno muffa (Glory)

Gi-giriamo a Rozzi, a Rozzi, a Rozzi,

è piazza di spaccio

Giubbotti gonfi, gonfi, gonfi

finché non mi allacciano

Parliamo nei Nokia o nei walkie-talkie

Faccio moonwalk sopra ai soldi

Se ho un problema, lo risolvono (Ah)

Vendevo alle giostre sul tagadà

Il fumo nero come Babacar

Per poco, fra’,

finivo dentro come il prigioniero di Azkaban

Scooby-doo pa pa,

non c’è tuo papà qua che possa difenderti

Senti giù pa pa, nella tua casa,

siamo venuti a prenderti

Yo, yo, meglio che ti sposti,

questa cosa è cosa nostra

Non parlare male

o ti vedo bruciare con il mio nome in bocca

Non lo faccio per soldi, soldi, solo per gloria (Glory)

Non lo faccio per soldi, soldi, solo per gloria

Non lo faccio per soldi, ma li voglio a forza

Ho quello che ti serve dentro la stagnola

Abbiamo erba, fumo e bamba buona

Siamo a Rozzano, come in Ucraina

Sotto terra coi mitra, come la mafia

A lavorare la bamba, mi serve aria

Ho più di cento pezzi come un puzzle

Più di dieci piani nel palazzo,

per ognuno uno sta scontando

Ehi Kush, qua ci stanno ascoltando

Ve-vendevamo il fumo per vivere,

ora facciamo soldi per scrivere

Paky passami il ferro

che mi sale la voglia di uccidere

Yo, yo, meglio che ti sposti,

questa cosa è cosa nostra

Non parlare male

o ti vedo bruciare con il mio nome in bocca

Non lo faccio per soldi, soldi, solo per gloria (Glory)

Yo, yo, meglio che ti sposti,

questa cosa è cosa nostra

Non parlare male

o ti vedo bruciare con il mio nome in bocca

Non lo faccio per soldi, soldi, solo per gloria (Glory)

Non lo faccio per soldi, soldi, solo per gloria.