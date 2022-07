Copacabana, Rhove: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Copacabana’, il nuovo singolo di Rhove, contenuto nell’album ‘Provinciale’. Il brano del pezzo, in poche ore, è finito in tendenza su Youtube.

Copacabana, Rhove: significato

Un racconto nudo e crudo della vita da strada.

Copacabana, Rhove: video

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video della canzone.

CopacabanaRhove: testo

Ecco il testo di ‘Copacabana’:

Eh, Copacabana, Copacabana, ah

Yah-yah-yah, yah-yah-yah, eh

Copacabana

Lei mette i suoi soldi

nella borsa di mamma

Cota tutta bianca

e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit

non festeggiano il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi

nella borsa di mamma

Cota tutta bianca

e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano

il feliz Navidad Yeh, yeh

Una ragazza voleva riempire

il suo conto in banca

Mettere i suoi soldi

nella mia borsa di Trapstar

Oggi mi chiama solo

perché ho fatto due soldi

Okay, anche perché vado d’accordo

con tutta la scena italiana Eh

Non faccio il lecchino,

sono solo real e basta

Semplice ragazzino con la tuta del Ghana

Abito nelle trenches,

faccio foto con bebè maranza

Non avevo un euro, fra’, ehhhh

Ho una tuta del Senegal, ehhhh

Sto simple come la Seleção, ehhhhh

Le faccio capire che non le comprerò una ehhhh

Copacabana

Lei mette i suoi soldi

nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano

il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi

nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna Eh

Afro come Naira Eh, eh, eh

Quanti petit non festeggiano

il feliz Navidad Eh, eh, eh

Ogni stroxxo chiama me (Eh)

se vuole parlare di strada

Faccio un guaio in Ita,

poi scappo a Copacabana (Vroom)

Non c’è né pace e né di amore

dentro al bossolo di un’arma

Il sangue sporca la stoffa

e colora una bandana (Ah-ah)

Se parli di gangsta rap di te

fa più brutto mia mamma

Quando tu eri nelle palle

già stavo su un SH (Vroom-vroom)

A scuola non era cosa,

ma andavo forte in grammatica

Il gesso della lavagna

mi portava il guadagno (Ah-ah)

Se mi vedi più ingrassato,

strxxxo, è perché sto incassando

Non ammetti l’evidenza

come Ronaldo e Cassano (Ah-ah)

Attento da un momento all’altro,

puoi finir sul quotidiano

Sono sempre attorno a te

come la banca Mediolanum

Glory con la province

ti sta salendo l’ansia

Ricordo quando prima

vendevo il fumo con Anas

Ora sto viaggiando in prima (Ah)

su un volo per le Bahamas

Ma in piazza faccio

ancora foto con i bébé maranza

Non avevo un euro, fra’, ehhhh

Ho una tuta del Senegal, ehhhhh

Sto simple come la Seleção, ehhhhhh

Le faccio capire che

non le comprerò una ehhhh

Copacabana

Lei mette i suoi soldi

nella borsa di mamma

Cota tutta blanca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit

non festeggiano il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi

nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit

non festeggiano il feliz Navidad.