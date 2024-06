La scaletta delle canzoni di Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico a Torino sabato 15 giugno 2024: orario, biglietti, come arrivare

Nuova tappa del tour negli Stadi 2024 di Ultimo che, stasera, 15 giugno, si esibirà allo Stadio Olimpico a Torino. Ad accompagnare il cantautore in questa grande avventura live appena iniziata, una band d’eccezione: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori. La direzione musicale è affidata ad Andrea Rigonat.

Diverse le dimensioni che compongono questo live colossale: oltre al palcoscenico imponente (60 x 22 metri), 900mq di ledwall a dominare le retrovie per un’altezza di 18m, un massiccio impianto luci (più di 600 corpi illuminanti), e i visual sviluppati da Galattico hanno fatto da magico corredo traghettando gli spettatori nel mondo dei testi del cantautore, presente anche un doppio allestimento a mezz’aria per alcuni componenti della band e piano al centro che ha ospitato un mini set di due brani suggestivi, Racconterò di te e Quel filo che ci unisce.

La passerella centrale (50 mt) è stata invece protagonista di un set piano e chitarra dall’estetica più urban, che ha fatto da cornice al momento dedicato ai nuovi brani, Occhi lucidi, Quei due innamorati e Altrove, mentre un palco B con un terzo pianoforte ha regalato un lungo momento acustico dedicato ad alcuni brani-culto (tra le altre I tuoi particolari, Giusy, Piccola stella, Pianeti) eseguiti nella loro forma più originale, supportate da un oceano di voci, coro degli oltre ventimila che hanno affollato il Nereo Rocco per questa data zero.

Altro momento particolarmente toccante l’interpretazione di Alba, un vero e proprio quadro, realistico e volutamente crudo, che alla lirica delicata e del brano contrappone immagini di guerra, a ricreare un clima quasi sospeso che riporta il pubblico alla realtà che quotidianamente vediamo da lontano: “t’immagini se tutto questo fosse la realtà”, che sul finale riavvolge il nastro sugli orrori e riporta la visione onirica di un mondo che torna alla normalità, alla pace, alla spensieratezza, esortando a immaginare uno scenario diverso da ciò che conosciamo.

A seguire la scaletta delle canzoni interprete in concerto, informazioni su orari e come arrivare allo Stadio Olimpico.

La scaletta di Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico di Torino

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te (Piano e Voce)

Quel filo che ci unisce (Piano e Voce)

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Quei due innamorati (Chitarra e Voce)

Altrove

I tuoi particolari (Piano e Voce)

La stella più fragile dell’Universo

Giusy (Piano e Voce)

Farfalla bianca (Piano e Voce)

Tornare a te (Piano e Voce)

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico di Torino

Il concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 15 giugno 2024.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Torino

Ecco le informazioni riportare per arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

In metropolitana e tram: Metro + Linea 4 (Porta Nuova), Metro + Linea 10 (Vinzaglio)

In tram, ecco quale Linee prendere: 4, 10, 14, 17, 63

In treno, invece, sono consigliati questi tragitti:

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10