La scaletta e l’ordine delle canzoni di Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico a Roma, sabato 22 giugno 2024: orario e anticipazioni

A poche settimane dalla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti, Altrove, Ultimo si è imbarcato nel suo tour con “Ultimo Stadi 2024 – La favola continua…”. 405.000 biglietti venduti, un dato che porta a 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera, dopo la data zero allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. È iniziata così la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès. Stasera, 22 giugno 2024, Ultimo si esibirà nella prima data allo Stadio Olimpico a Roma.

Ad accompagnare il cantautore in questa grande avventura live appena iniziata, una band d’eccezione: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori. La direzione musicale è affidata ad Andrea Rigonat.

Il 2025, invece, sarà un anno di riposo per il cantautore, mentre si inseguono le voci su una sua possibile prima paternità.

A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico a Roma, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico a Roma

Ti va di stare bene

Sono pazzo di te

Ovunque tu sia

Sabbia

Nuvole in testa

L’unica forza che ho

Piccola stella

Poesia senza veli

Vivo per vivere

Il ballo delle incertezze

Amati sempre

La stella più fragile dell’Universo / Tu / Cascare nei tuoi occhi / Peter Pan (vuoi volare con me?) / Farfalla bianca / Chiave /

Buongiorno vita

Ipocondria

Canzone stupida

Colpa delle favole

Sul finale

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

I tuoi particolari

Supereroi

Alba / Amare / L’eleganza delle stelle / Solo / Giusy / Rondini al guinzaglio

Vieni nel mio cuore

Ti dedico il silenzio

Pianeti

22 settembre

Sogni appesi

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Ultimo a Roma, Stadio Olimpico

Il concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il concerto del 22 giugno 2024.