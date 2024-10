ICON TOUR è realtà: Tony Effe, l’icona della trap italiana arriva per la prima volta nei palasport con due live esplosivi dove la sua musica e la sua energia saranno le vere protagoniste. Dopo aver dominato i palchi dei principali festival estivi con ICON SUMMER TOUR, Tony alza nuovamente l’asticella con il suo primo tour da solista nei palasport. Stasera, 5 ottobre sarà nella sua Roma al Palazzo dello Sport con l’attesissima data già sold out, mentre il 12 ottobre sarà protagonista di un imperdibile show all’Unipol Forum di Milano.

Le due date di ICON TOUR, prodotte da Vivo Concerti, saranno rese ancora più speciali dalla presenza di importanti special guest della scena urban e rap italiana, che si uniranno a Tony per infiammare il pubblico di Roma e Milano con le nuove hit e i pezzi cult che lo hanno consacrato una delle voci più influenti del rap game. I fan potranno scatenarsi a ritmo di “Sesso e Samba”, la hit con Gaia che ha svoltato l’estate – traccia Doppio Disco di Platino, regina delle classifiche FIMI/GfK per 12 settimane consecutive – e con i brani di ICON, il secondo album da solista di Tony, certificato Triplo Disco di Platino nonché l’album più venduto dei primi sei mesi del 2024.

Con una scenografia di impatto che rispecchia a pieno le vibes di Tony Effe, ICON TOUR sarà una celebrazione della carriera dell’artista, che andrà a rimarcare la sua impronta indelebile nella storia della trap.

Concerto Tony Effe a Roma, Palazzo dello Sport: i cantanti ospiti

Non sarà solo Tony Effe sul palco dei due concerti evento. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrano certe le presenze di Emma e Gaia, con la quali ha duetto in “Taxi sulla luna” e “Sesso e samba”, tormentone dell’estate 2024, per settimane al vertice della classifica Fimi. Ma non saranno solo loro due a salire sul palco del Palazzo dello Sport.

Anticipazioni scaletta Tony Effe

Non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale, essendo la prima data, ma non mancheranno le hit più note della sua carriera e i brani presenti nel suo ultimo disco di inediti, Icon, dal quale ha preso il titolo anche il suo tour con tappa a Roma e Milano.

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Nono sono più disponibili biglietti per la data di sabato 5 ottobre.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

In Auto:

Il Palazzo dello Sport si trova in Piazzale dello Sport, 1 – 00144 Roma (EUR).

Da Roma centro: Prendi la via Cristoforo Colombo in direzione EUR.

Dal GRA (Grande Raccordo Anulare): Esci alla uscita 26 – Pontina/EUR, poi segui le indicazioni per via Cristoforo Colombo in direzione Roma centro.

Parcheggi: Il Palazzo dello Sport ha parcheggi nelle vicinanze, ma durante eventi affollati potrebbero essere limitati, quindi conviene arrivare in anticipo.

Con i Mezzi Pubblici:

Metro: Prendi la Metro Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Fermi o EUR Palasport. Da lì, sono circa 10 minuti a piedi fino al Palazzo dello Sport.

Autobus: Le linee bus che servono l’area includono:

Linee 31, 777, 780: Fermata Colombo/Palazzo Sport.

Linea 705: Da Laurentina scendi alla fermata Palazzo dello Sport.

Se preferisci, puoi combinare la metro con un breve tratto in autobus a seconda della tua posizione di partenza.