I Thirty Seconds To Mars sono attesi stasera, 24 maggio 2024, all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) in concerto. Continua, con successo, il loro “Seasons Tour” a sostegno del loro album più recente “It’s the End of the World, But It’s a Beautiful Day”, uscito il 15 settembre 2023. I live sono partiti il 14 marzo 2024 a Santiago, in Cile, al Lollapalooza e terminerà il 19 settembre 2024 ad Auckland, in Nuova Zelanda. Il tour è composto da 28 date in Europa, 25 nel Nord America, 5 in Sud America e 4 in Oceania. A seguire la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione, informazioni su orario, biglietti e come arrivare.

La scaletta del concerto dei Thirty Seconds to Mars a Bologna, 24 maggio 2024

Up in the Air

Kings and Queens

Walk on Water

Rescue Me

Seasons

Hail to the Victor

Hurricane

This Is War

The Kill (Bury Me)

Was It a Dream?

Alibi

Night of the Hunter

City of Angels

A Beautiful Lie

Attack

Stuck

Closer to the Edge

Biglietti Thirty Seconds to Mars a Bologna, 24 maggio 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Thirty Seconds To Mars a Casalecchio di Reno (Bologna) in calendario venerdì 24 maggio 2024. Si parte da 57.50 euro per il Terzo Settore Numerato fino agli 80.50 euro del Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno in auto e con i mezzi

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

In auto

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.