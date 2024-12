La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Tananai alla Inalpi Arena a Torino, 3 dicembre 2024: orario, biglietti, come arrivare

Continua il “Calmocobra” tour di Tananai nei palazzetti. Stasera il cantautore è atteso alla Inalpi Arena di Torino in concerto con i brani tratti dal suo ultimo disco e le hit della sua carriera, prima e dopo il suo debutto sul palco del Teatro Ariston con Sess0 occasionale. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi.

La scaletta delle canzoni del concerto di Tananai, Torino, 3 dicembre 2024

Fango

Booster

Quelli Come Noi

Nera Salsa di Soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda Cosa Hai Fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli Anni Migliori

Baby Goddamn

Calcutta

Giugno

Campo Minato

Tre Quarti

Abissale

Esagerata

Sesso Occasionale

Margherita

Nessun Confine

Tango

Maleducazione

Piccola Gabber

Radiohead

Rave Eclissi

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data a Torino con prezzi che variano da 49 a 79 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

In auto:

Da Milano o dalle città a est di Torino (A4 Milano-Torino):

Prendi l’autostrada A4 in direzione Torino.

All’altezza di Torino, prendi l’uscita Corso Giulio Cesare.

Segui le indicazioni per il Pala Alpitour o lo Stadio Olimpico, che si trovano nelle vicinanze della Inalpi Arena.

Da sud (A21 Piacenza-Torino):

Prendi l’autostrada A21 in direzione Torino.

Segui le indicazioni per l’uscita verso la Tangenziale Sud.

Prendi l’uscita per Corso Unità d’Italia e prosegui verso il quartiere Santa Rita, dove si trova l’arena.

Da ovest (A32 Frejus-Torino):

Segui l’autostrada A32 verso Torino.

Prendi la Tangenziale di Torino e segui le indicazioni per la zona Lingotto o Santa Rita.

Con i mezzi pubblici:

Tram:

Prendi la linea 4 in direzione Piazza Bengasi e scendi a Corso Unione Sovietica. Da lì è possibile camminare fino all’arena.

Autobus:

Puoi prendere il bus linea 10 o linea 17 che fermano nelle vicinanze.

In particolare, scendere alle fermate Corso Unione Sovietica o Via Filadelfia e camminare fino all’arena.

L’Inalpi Arena si trova nella zona del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Santa Rita), vicino allo Stadio Olimpico e al Pala Alpitour.