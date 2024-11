Concerto di Tananai stasera al Kioene Arena di Padova sabato 9 novembre, per poi continuare al Palaflorio di Bari martedì 12. La tournée del cantautore vedrà le prossime date venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, concludendosi a Torino, martedì 3 dicembre presso l’Inalpi Arena. In questo tour Tananai darà vita ai suoi più grandi successi e alle novità di “Calmocobra” accompagnato dalla sua band, professionisti ma ormai anche amici e compagni di strada: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.

Il tour abbraccia completamente lo spirito del nuovo disco: il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Tutto cioè è il simbolo del percorso di crescita personale e artistica fatto dall’artista negli anni, ma anche rappresentazione di quella velocità che vuole abbandonare per godersi ogni singolo momento. Ad accogliere il pubblico c’è un mega schermo centrale rappresentato come un enorme billboard pubblicitario franato al suolo, sul quale, prima dell’entrata in scena dell’artista, viene proiettato il videoclip di presentazione di “Calmocobra” e il suo significato alla ricerca di se stessi.

Protagonista del live è la musica: un unico, grande, palco, effetti speciali che creano sorpresa ma senza distogliere l’attenzione, il sound design gestito da due dei più grandi tecnici del suono italiani, Andrea Corsellini e Marco Monforte, già impegnati in alcuni dei più grandi tour musicali italiani, e la direzione creativa degli Ombra, show designers tra i più richiesti a livello nazionale e internazionale.

La scaletta delle canzoni di Tananai a Padova, concerto 9 novembre 2024

Fango

Booster

Quelli Come Noi

Nera Salsa di Soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda Cosa Hai Fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli Anni Migliori

Baby Goddamn

Calcutta

Giugno

Campo Minato

Tre Quarti

Abissale

Esagerata

Sesso Occasionale

Margherita

Nessun Confine

Tango

Maleducazione

Piccola Gabber

Radiohead

Rave Eclissi

Il concerto inizierà alle 21. Non sono disponibili biglietti per il concerto di Tananai a Padova, il live è sold out.

Come arrivare al Kioene Arena a Padova

Per arrivare al Kioene Arena di Padova, ci sono diverse opzioni sia in auto che con i mezzi pubblici. Ecco i dettagli per entrambe:

In Auto

Dalla A4 (Milano-Venezia):

Prendi l’uscita Padova Est.

Segui le indicazioni per “Zona Industriale” o “Kioene Arena”, che si trova a circa 5 minuti dall’uscita dell’autostrada.

L’indirizzo esatto è Via San Marco, 53, 35129 Padova, quindi potresti inserirlo direttamente nel GPS.

Dalla A13 (Bologna-Padova):

Prendi l’uscita Padova Zona Industriale e segui le indicazioni per Kioene Arena.

Parcheggio:

La Kioene Arena dispone di parcheggi nelle vicinanze, ma potrebbero riempirsi rapidamente in occasione di eventi importanti. È consigliabile arrivare in anticipo o verificare la possibilità di parcheggiare nelle aree limitrofe.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione dei treni di Padova:

Autobus: Prendi la linea 10 direzione “Vigonza” e scendi alla fermata San Marco – PalaKioene, che si trova a pochi passi dall’arena.

Tram + Bus: Prendi il tram fino alla fermata “Capolinea Nord” e poi prendi l’autobus che porta alla fermata San Marco.

Orari e Biglietti:

Puoi consultare il sito della compagnia Busitalia Veneto o usare l’app Moovit per orari aggiornati.