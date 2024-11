La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Tananai all’Unipol Forum di Assago (Milano), lunedì 4 novembre: orario, come arrivare.

Concerto 4 novembre 2024, Tananai a Milano: la scaletta delle canzoni, orario, come arrivare all’Unipol Forum di Assago

Dopo la data zero a Jesolo, Tananai sarà in concerto al Forum di Assago a Milano, lunedì 4 novembre 2024.

Dopo l’uscita dell’album Calmocobra, è tempo per il cantante di portare la sua nuova musica live in tutta Italia durante il mese di novembre. Doppio appuntamento all’Unipol Forum di Milano lunedì 4 e martedì 5 per poi passare al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La nuova tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, concludendosi a Torino, martedì 3 dicembre presso l’Inalpi Arena.

A seguire la scaletta delle canzoni del concerto 2024 di Tananai. Sono possibili ospiti a sorpresa sul palco del Forum di Assago, con eventuali modifiche della setlist.

La scaletta delle canzoni di Tananai al Forum di Milano, concerto 4 novembre 2024

Fango

Booster

Quelli Come Noi

Nera Salsa di Soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda Cosa Hai Fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli Anni Migliori

Baby Goddamn

Calcutta

Giugno

Campo Minato

Tre Quarti

Abissale

Esagerata

Sesso Occasionale

Margherita

Nessun Confine

Tango

Maleducazione

Piccola Gabber

Radiohead

Rave Eclissi

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Tananai in concerto al Forum di Assago, Milano. Clicca qui per tutte le informazioni.

Il live inizierà alle 21.

Come arrivare all’Unipol Forum di Assago, Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.