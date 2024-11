Era prevedibile che, in occasione della prima data del concerto (sold out) di Tananai all’Unipol Forum di Assago, a Milano, Annalisa potesse essere ospite a sorpresa del live. E così, la cantante è apparsa sul palco per duettare con la hit dell’estate 2024, Storie Brevi, che ha conquistato i piani alti della classifica Fimi per settimane.

Fin dai primissimi tempi, il brano si era posizionato nella Top5 dei singoli più venduti Fimi/Gfk e in Top10 Italia su Spotify, Amazon Music e Apple Music, “Storie Brevi” è stato pubblicato lo scorso 5 giugno per Eclectic Records in licenza Capitol Records (Universal Music) / Warner Music. Il singolo, che segna la prima collaborazione artistica tra i due cantanti, racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi, le cui voci si mescolano e si intrecciano alla perfezione. Nel videoclip, diretto da Bendo per Borotalco.tv, Tananai e Annalisa si immergono nel mondo delle coppie-criminali più famose del cinema, rivestendo a proprio modo i panni di moderni Bonnie e Clyde o Mr. & Mrs. Smith.

Potete vedere il video dell’esibizione live al Forum di Assago a Milano nel video qui sotto, a seguire.