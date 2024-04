Ultimo appuntamento con il tour 2024 dei Subsonica alla Inalpi Arena a Torino, sabato 13 aprile. La produzione del live vede un approccio multidisciplinare in cui le varie tecnologie lavorano in sinergia, per raccontare attraverso forme inedite il mondo della band, esaltando l’identità di ciascuno dei cinque componenti.

Su un palco largo oltre venti metri e di oltre quattro metri di profondità progettato da Jordan Babev – a cui poi si aggiungono schermi e fondale, per arrivare quindi a una profondità finale una decina di metri -, si nascondono 5 pedane autonome mobili che danno l’illusione di avere di fronte a sé un palco standard, ma che offrono incredibili possibilità di personalizzazione: i cinque componenti della band sono posizionati tutti sulla stessa linea, ma le pedane mobili si muovono fino a raggiungere i 5 metri di altezza. La dimensione del distacco dal palco da una parte richiama il concept di “Realtà Aumentata”, dall’altra permette una visione interessante del concerto anche dalle tribune, ridefinendo così la visione canonica di uno show, spostando il focus dal centro della scena verso prospettive inconsuete e raramente considerate, esplorando ed ampliando la visione spaziale.

Il collettivo torinese HIGH FILES ha curato e ideato tutta la parte visual del tour. Riccardo Franco-Loiri (AKASHA), Tommaso Rinaldi, Niccolò Borgia, hanno realizzato i visual che contribuiscono a esaltare la componente luminosa come vere e proprie fonti di luce, stagliandosi su una massiccia presenza di ledwall che fa sia da cornice che da quadro, riempiendo la scena e portando il pubblico in un viaggio musicale fatto di potenza e stile che si alternano e si mescolano senza soluzione di continuità. Il light e sound design, curato da MISTER X, gioca con i fasci di luce usandoli anche come effetti speciali che illuminano volutamente i 5 artisti.

La scaletta del concerto dei Subsonica a Torino, 13 aprile 2024

Cani umani



Mattino di luce

Pugno di sabbia

Africa su Marte

Cose che non ho

Veleno

Aurora sogna

Liberi tutti

La glaciazione

Discolabirinto

Nuvole rapide

Il centro della fiamma

Missili e droni

Dentro i miei vuoti

Giungla Nord

Universo

Il cielo su Torino

Scoppia la bolla

Numero uno

Aspettando il Sole

Nessuna colpa

Il diluvio

Lazzaro

Benzina Ogoshi

L’odore

Tutti i miei sbagli

Strade

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per i Subsonica in concerto a Torino, 13 aprile 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Subsonica in concerto a Torino sabato 13 aprile 2024. Si parte dai 46 euro per il 3 Settore Numerato fino ai 57,50 del 1 Settore Numerato Visione Laterale Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

Ecco le indicazioni su come arrivare alla Inalpi Arena a Torino per il concerto di Gazzelle, in auto e con i mezzi.

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare alla Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) in pochi minuti.